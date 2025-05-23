TSK’nın ithal ürünlerini yerlileştiriyorlar! Yerli ve millî mühendislik gücü dünyaya yön veriyor

Türk savunma sistemlerinde son yıllarda yapılan atılımlarla yerlilik oranı yüzde 70’e yaklaştı. Bazı şirketlerimiz ise savunma sistemleri ihracatlarını hızla artırıp dünyanın önemli şirketleri arasına giriyor.

BATUHAN TOPBAŞ İSTANBUL - Bu dev şirketlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Savunma, havacılık, denizcilik ve Uzay Sanayi sektörlerinde uçtan uca mühendislik çözümleri sunan Yeni Teknoloji (Y-TEK) şirketi, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya sunacağı yerli projelerini Damise Teknoloji desteğiyle hayata geçiriyor. Dijital olarak gerçekleşen lansmanda iki önemli şirket, yüksek teknoloji ürün ve sistemlerini ilk kez küresel ölçekte tanıttı. Y-TEK, başta yüksek mukavemetli çıkarma gemisi rampaları, uçak ağ kaldırma sistemleri, uzaktan kumandalı hidrolik çözümler ve sertifikasyon destekli ihracat projeleri olmak üzere birçok yenilikçi ürününü tanıttı. Şirket Genel Müdürü Yiğit Ungun “Ürünlerimiz Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarlarında büyük ilgi görüyor. Biz Y-TEK olarak TSK başta olmak üzere yurt dışından alınan ürünleri yerlileştiriyoruz. Böylece savunma ürünlerinin bakımı, kontrolü, gelişimi konusunda kontrolün bizde olmasını sağlıyoruz” dedi.

ÇIKARMA GEMİSİ RAMPASI

Önümüzdeki dönemde sektöre yön verecek yenilikçi projelerini yüksek mukavemetli çıkarma gemisi rampaları ve kapı sistemleri, uçak ağ kaldırma sistemleri, uzaktan kumandalı hidrolik çözümler, yat ve gemi sistemleri için ileri mühendislik uygulamaları da sayıldı ve “Hedefimiz kritik projelerle küresel pazarda söz sahibi olma” hedefi paylaşıldı. Damise Kurucu Ortağı Yasemin Ok da “Türk mühendisliği artık sadece üretmiyor, dünyaya yön veriyor” diye konuştu.