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TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven martta yüzde 100 oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven martta yüzde 100 oldu

Ekonomi Haberleri  / Ajanslar

TÜİK, ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi şubat ayında 99,0 iken, Mart ayında %1,0 oranında artarak 100,0 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. Tüketicinin güveni bir önceki aya göre Mart ayında arttı. 

Bir önceki aya göre bu ay tüketici güven endeksi %0,02 oranında artarak 79,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,5 oranında artarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 120,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,0 oranında azalarak 113,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Ajanslar
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