Ticaret ve perakende satış hacmi yıllık bazda 11,4 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ticaret satış hacmi nisan ayının bir önceki ayına göre yüzde 2,7 azaldı. Ticaret satış hacmi ise nisanda 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

TİCARET SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE NİSAN'DA AZALDI

Buna göre, ticaret satış hacmi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6 artarken toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,7, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 azalış gösterdi.

Ticaret satış hacmi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 7,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 azalış gösterirken perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,4 yükseldi.

TÜİK açıkladı! Perakende satışları yıllık bazda yükseldi

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