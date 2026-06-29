Anadolu Ajansı
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisine güven arttı
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi haziran yüzde 1,8 artarken, tüketici ve sektör güven endekslerinde de artış yaşandı.
Özetle DinleTÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisine güven arttı
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Ekonomi az önce
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı verilerine göre ekonomik güven endeksi, aylık bazda %1,8 artışla 98,9 değerine ulaştı.
- Tüketici güven endeksi haziranda %2,5 artarak 87,9'a yükseldi.
- Reel kesim güven endeksi %1 artışla 102 oldu.
- Hizmet sektörü güven endeksi %1,4 yükselişle 110,5'e çıktı.
- Perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,3 artışla 112,8 olarak gerçekleşti.
- İnşaat sektörü güven endeksi %1,1 artarak 83 değerini aldı.
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TÜİK ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, mayısta 97,2 olan endeks, haziranda yüzde 1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 artarak 87,9'a yükseldi.
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REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 102 OLDU
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1 artışla 102 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 1,4 yükselişle 110,5 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,3 artışla 112,8, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 83 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:
|Aylar/Yıllar
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Ocak
|102,6
|99,9
|99,6
|99,7
|99,4
|Şubat
|99,7
|99,4
|99,2
|99,2
|100,7
|Mart
|96,6
|99,3
|100,4
|100,8
|97,9
|Nisan
|96
|102,8
|99,3
|96,5
|96,4
|Mayıs
|98,3
|104,2
|98,4
|96,5
|97,2
|Haziran
|95
|101,7
|95,9
|96,5
|98,9
|Temmuz
|94,5
|99,7
|94,3
|96,1
|Ağustos
|95,1
|94,5
|93,1
|97,7
|Eylül
|95,1
|95,7
|95
|97,7
|Ekim
|98
|96,8
|98,1
|98
|Kasım
|97,7
|95,5
|97,1
|99,3
|Aralık
|98,6
|96,5
|98,8
|99,4
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