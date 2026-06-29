TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi haziran yüzde 1,8 artarken, tüketici ve sektör güven endekslerinde de artış yaşandı.

TÜİK ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, mayısta 97,2 olan endeks, haziranda yüzde 1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 artarak 87,9'a yükseldi.

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TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisine güven arttı

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 102 OLDU

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1 artışla 102 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 1,4 yükselişle 110,5 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,3 artışla 112,8, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 83 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2022 2023 2024 2025 2026 Ocak 102,6 99,9 99,6 99,7 99,4 Şubat 99,7 99,4 99,2 99,2 100,7 Mart 96,6 99,3 100,4 100,8 97,9 Nisan 96 102,8 99,3 96,5 96,4 Mayıs 98,3 104,2 98,4 96,5 97,2 Haziran 95 101,7 95,9 96,5 98,9 Temmuz 94,5 99,7 94,3 96,1 Ağustos 95,1 94,5 93,1 97,7 Eylül 95,1 95,7 95 97,7 Ekim 98 96,8 98,1 98 Kasım 97,7 95,5 97,1 99,3 Aralık 98,6 96,5 98,8 99,4

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