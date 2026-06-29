Altın fiyatlarındaki düşüşü bazı ülkeler fırsat olarak görüyor. Mayısta 163 ton altın ithal eden Çin, böylece sarı metalde Mart 2024'ten bu yana en büyük aylık dış alımını gerçekleştirdi. Çin Halk Bankası da geçen ay resmi rezervlerine 10 ton altın ekledi. Bu işlem de üst üste 19 aylık alıma işaret etti. Bankanın toplam altın varlıkları 2 bin 331 tona ulaştı. Geçen yıl %65 prim yapan ons, bu yılın ilk yarısını %-6 düşüşle bitirmeye doğru ilerliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi -Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlere rağmen bazı ülkeler hız kesmeden alımlarına devam ediyor. Özellikle Çin’in altın işlemlerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Mayıs ayında 163 ton altın ithal eden Çin, böylece sarı metalde Mart 2024'ten bu yana en büyük aylık dış alımını gerçekleştirmiş oldu. Bu kayıtla birlikte ülkede altın ithalatı, 3 ay üst üste 150 tonun üzerine de çıktı. Çin’in 2026'nın ilk 5 ayında toplam altın ithalatı ise %76 artarak 692 tona ulaştı.

ÇİN HALK BANKASI ALIMA DEVAM

Analistler, “Bu işlemler güçlü perakende talebinden kaynaklanıyor. Yatırımcılar altın varlıklarını fiyatlar düştükçe kademeli olarak artırıyor” görüşünü dile getiriyor. Bu arada Çin Halk Bankası da mayıs ayında resmi rezervlerine 10 ton altın ekledi. Bu işlem de üst üste 19 aylık alıma işaret etti. Bankanın toplam altın varlıkları da 2 bin 331 tona ulaştı.

Düşüşe bakmadan topluyorlar! Son 26 ayın en yüklü alımı geldi

İLK YARIDA %-6 DEĞER KAYBI

Küresel piyasalarda altın fiyatları haziran ayının son 2 işlem gününe girilirken, TSİ 09:00 itibarıyla 4.060 dolardan fiyatlandı. Geçen yılın tamamında %65 gibi yüksek bir prim yapan ons fiyatı, bu yılın ilk yarısını %-6 civarında düşüşle bitirmeye doğru ilerliyor.

YÜKSEK FAİZ BASKISI

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlardaki yükseliş, küresel ekonomide enflasyon baskılarını artırarak, yüksek faiz beklentilerinin öne çıkmasına sebep oldu. Tahvil faizleri de tırmanışa geçti. Getirisi olmayan ve dolarla fiyatlanan kıymetli metaller ise bu ortamda düşüşe geçti. Ons altın geçen hafta 4.000 doların da altına sarkarak, son 7 ayın dibini gördü.

Düşüşe bakmadan topluyorlar! Son 26 ayın en yüklü alımı geldi

ALTINDA HEDEF FİYAT

Altındaki son hareketler küresel bankaların da radarına girdi. Hedef fiyatlarda aşağı güncellemeler gelmesine rağmen, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunuyor. İsviçreli UBS de altındaki geri çekilmeyi “alım fırsatı” olarak değerlendirerek, önümüzdeki 12 ayda fiyatın 5.200 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin, güncel fiyatlarla yaklaşık %27,5’lik bir prim beklentisine de işaret ediyor.

3 unsura işaret eden UBS, bunları “FED’in ilk faiz indiriminin 2027'ye kalması, doların zayıflamaya yatkın olması ve merkez bankalarının alımları” olarak sıraladı.

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