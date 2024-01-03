TÜİK enflasyon verileri kaçta? Emekli maaş zammı enflasyon farkı ve 2024 memur maaş zammı ne zaman belli olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak 2024 tarihinde açıklayacak. TÜİK enflasyon verileri kaçta? 2024 memur maaş zammı ne zaman belli olacak? sorularına cevap aranmakta. Uzmanlara göre, 2.90 ile 3.60 arasında artış oranı beklenmekte. Aylık oranda ortalama artış ise 3.1 oranında olabilir. Memur maaş zam oranları, aralık ayı enflasyon verileri, 2023 yılında ortalama enflasyon puanı belli olacak. Emekli maaş zammı enflasyon farkı saat kaçta belli olur?
TÜİK enflasyon verileri kaçta açıklanacak, sorusuna cevap aranmakta. 2023 Aralık enflasyon oranı hakkında detaylar merak edilmekte. TÜİK enflasyon verileri kaçta? 2024 memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Memur maaş zam oranı belli oldu mu? Emekli maaş zammı enflasyon farkı saat kaçta?
TÜİK ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2024 yılının gelmesiyle emeklilere, memurlara ve memur emeklisine yapılacak zam oranlarının da belli olması beklenmekte. TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon oranı sonrasında yıllık ortalama enflasyon oranı belli olacak. Bu kapsamda yapılan hesaplamalar sonrasında memur emekli maaşına yapılacak zam oranı detaylanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ocak çarşamba günü saat 10'da açıklayacak.
TAHMİNLERE GÖRE OLASI MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI
|Yıllık Enflasyon Tahmini
|%65
|Aylık Enflasyon Tahmini
|%3,07
|Tahmini Emekli İşçi Esnaf Zammı
|%37,76
|Tahmini Emekli Memur Zammı
|%49,46
Kaynak: Türkiye Gazetesi