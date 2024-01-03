TÜİK enflasyon verileri kaçta? Emekli maaş zammı enflasyon farkı ve 2024 memur maaş zammı ne zaman belli olacak?

3 Ocak 2024 09:07 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 09:10

TÜİK enflasyon verileri kaçta açıklanacak, sorusuna cevap aranmakta. 2023 Aralık enflasyon oranı hakkında detaylar merak edilmekte. TÜİK enflasyon verileri kaçta? 2024 memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Memur maaş zam oranı belli oldu mu? Emekli maaş zammı enflasyon farkı saat kaçta?

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2024 yılının gelmesiyle emeklilere, memurlara ve memur emeklisine yapılacak zam oranlarının da belli olması beklenmekte. TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon oranı sonrasında yıllık ortalama enflasyon oranı belli olacak. Bu kapsamda yapılan hesaplamalar sonrasında memur emekli maaşına yapılacak zam oranı detaylanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ocak çarşamba günü saat 10'da açıklayacak.

TAHMİNLERE GÖRE OLASI MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI