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Haberler > Ekonomi > Tüketicilerin çok sevineceği bir gelişme! Online alışverişte iadenin kargosu satıcıdan

Tüketicilerin çok sevineceği bir gelişme! Online alışverişte iadenin kargosu satıcıdan

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tüketicilerin çok sevineceği bir gelişme! Online alışverişte iadenin kargosu satıcıdan
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni düzenlemeye göre, online alışverişlerde iade kargo ücreti tüketiciden değil, satıcıdan alınacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Ticaret Bakanlığı, e-Ticaret’e yönelik bir düzenleme yaptı. Resmî Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, online alışverişlerde ürünün iadesinde kargo ücreti tüketiciden değil, satıcıdan alınacak.

Satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi hâlinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamayacak.

İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlü olacak.

Öte yandan mevcut düzenlemede online alışverişlerde cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi bazı elektronik ürünlerde taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici cayma hakkı kullanamıyordu. Yapılan değişiklikle cep telefonu, tablet ve akıllı saat gibi elektronik ürünlerde de tüketici cayma hakkı kullanılabilecek.

Ayrıca parasal sınırlar dâhilindeki anlaşmazlıklarda mahkemeye gitmeden önce ara bulucuya başvurulması gerektiğine dair bilgi, satış öncesinde sunulan ön bilgilendirme formunda açıkça yer alacak. Böylece tüketiciler, anlaşmazlık durumunda izlemesi gereken yolları önceden öğrenmiş olacak. Yeni yönetmelikte yer alan hükümler 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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