Türk mutfağında 60 ülke toplandı! Randevu vermiyorlardı, şimdi Türkiye'deler

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, Invitation Only’nin etkinliğinde gövde gösterisi yaptı. Uluslararası ölçekte gerçekleştirilen organizasyon ülkemizin üretim gücünü ve sektörel kapasitesini dünyaya tanıtma fırsatı da sundu.

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren şirketler, dünyanın 60 ülkesinden 150’den fazla alıcı ile bir araya geldi.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘Turkish Housewares by Invitation Only Türkiye’ etkinliğine onlarca ülkeden alıcılar geldi.

Lütfi Kırdar Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen buluşmayı değerlendiren EVSİD Başkanı Talha Özger Invitation Only’nin uluslararası ölçekte saygın bir marka hâline geldiğini belirterek “Sektörümüzün en nitelikli ve hedef odaklı organizasyonu olan bu etkinlik, fuarlarda standımıza gelmesini beklediğimiz, randevu alabilmek için çabaladığımız alıcıları ülkemize getiriyor, profesyonel görüşmeler yapmamıza imkan sağlıyor. Aynı zamanda ülkemizin üretim gücünü, sektörel kapasitemizi ve ev sahipliği kabiliyetimizi uluslararası alanda tanıtma fırsatı sunuyor” dedi.



YÜZDE 70’İ İLK DEFA

Bu seneki yüksek katılımın sadece bir başarı değil, aynı zamanda rekor olduğunu dile getiren Özger “Ancak bizim hedefimiz daha büyük. Mutfak eşyalarının yanı sıra ev tekstili, dekoratif ürünler, elektrikli küçük ev aletleri gibi tamamlayıcı alanlarla da yatay büyüyerek katılımcı sayısını artırmak istiyoruz. ELbette bu organizasyonumuzda İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve ZÜCDER’in katkıları da alıcı sayımızın artmasında etkili oldu. Firmaların yüzde 70’i ilk defa katılıyor. Diğerleri geçmiş senelerdeki etkinlikte Türk firmalarıyla ticari ilişki başlatmış ve hâlen tedarikçi arayan profesyonellerden oluşuyor” ifadesini kullandı.