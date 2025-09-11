Türk Ticaret Bankası'ndan ihracatçıya büyük destek! 75 milyar lira finansman sağlanacak

Türk Ticaret Bankası, bankanın Denizli şubesini Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Hizmet Binası'nda açtı. Açılışa, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe, Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun yanı sıra çok sayıda ihracatçı katıldı. Türk Ticaret Bankası, ihracat ekonomisini destekleyen finansal çözümlerini, yeni şube açılışlarıyla ülkenin dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyor.

"TÜRK TİCARET BANKASI İHRACAT ODAKLI KALKINMA VİZYONUNA HİZMET EDECEK"

TİM Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Başkan Vekili Mustafa Gültepe, üretim ve ihracatın ülke ekonomisi için lokomotif rol oynadığını belirtti. Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle çalıştıklarını hatırlatan Gültepe, şunları kaydetti:

"Hedefe ulaşabilmemiz için yeni ve yüksek teknolojili yatırımlar yapmak, mevcut tesislerimizi günün koşullarına göre modernize etmek, dijital ve yeşil dönüşümü barındıran ikiz dönüşümü ülkemiz için fırsata çevirmek durumundayız. Bütün bu çalışmalar için ihracatçılarımızın uygun maliyetle ve uzun vadeli finansmana erişimi her zamankinden daha çok kritik önem taşıyor. Bu ihtiyaçtan hareketle, İGE AŞ aracılığıyla ihracat ailemize kazandırdığımız Türk Ticaret Bankası ihracatçımıza doğrudan, hızlı ve uygun koşullarda finansman desteği sunarken üretim gücümüze ve ihracat odaklı kalkınma vizyonumuza hizmet edecek. Bankamız ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırırken, teminat sorunlarına alternatif çözümler sunan bir çözüm ortağı gibi çalışacak."

"YIL SONUNA KADAR 15 ŞUBE AÇACAĞIZ"

Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil, Denizli'nin ihracattaki önemine dikkati çekti.

Yalnızca finansman desteği sağlayan bir banka olmanın ötesinde bir iş ortağı gibi faaliyet gösterdiklerini ve büyüme yolculuğundaki ihracatçıların yanlarında olmayı hedeflediklerini aktaran Yeşil, "İhracatçılara hem fiziksel yani geleneksel hem de dijital bankacılık sunuyoruz. 'Fijital' bankacılık dediğimiz bu modeli uygulayarak, 2025 sonuna kadar açacağımız 15 şubeyle, ihracatın yüzde 85'lik etki alanını kapsamayı planlıyoruz. Yine yıl sonuna kadar finansman desteği sağlayacağımız ihracatçı sayısını 1000'e, sağlayacağımız toplam finansman desteğini de 75 milyar liraya yükseltmeyi hedefliyoruz. Bizim için ihracatçının ana bankası olmak yalnızca bir söylem değil, iş modelimizi de şekillendiren bir yaklaşım. Zor pazarlar, değişen mevzuat gibi konularda küresel rekabette avantaj sağlayabilmeleri için firmalara danışmanlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK TİCARET BANKASI, İHRACATÇILARIN FİNANSMANA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK"

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türk Ticaret Bankası'nın birlik binasında şube açmasının ihracatçıya kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Türk Ticaret Bankası'nın 112 yıllık geçmişe sahip olduğunu anımsatan Memişoğlu, bankanın yeni yolculuğunda ihracatçılara sadece kredi veren banka olmasının yanı sıra, ihracatçı firmalarının finansmana erişimini de kolaylaştıracağını belirtti.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Ticaret Bankası’nın Denizli Şubesi’nin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. İki bine yaklaşan aktif ihracatçısı, 5 milyar dolarlık potansiyeliyle Denizli, ülkemizin en güçlü ihracat oyuncularından biri. Dolayısıyla, Türk Ticaret Bankası’nın Denizli’de hizmet vermesinin ihracatçılarımıza katma değer sağlayacağına inanıyorum. DENİB Hizmet Binası’nda açılışını yaptığımız Türk Ticaret Bankası şubesinin şehrimiz, ekonomimiz ve ihracatımız için hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.​​​​​​​