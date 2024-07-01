Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç: Veri, sınır güvenliği kadar öncelikli

Dijital çağın lideri misyonuyla; siber güvenlik, veri, enerji ve yapay zekâ alanında yatırımlarını şekillendirdiklerini anlatan Ali Taha Koç “Verinin güvenliği bizim için artık en az sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve öncelikli. ‘Türkiye’nin en büyük ve en kaliteli veri merkezi işletmecisi’ konumundayız” dedi.

CAHİT EROĞUL'UN HABERİ - Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye Yüzyılı başlarken bir söz verdiklerini ve teknolojide ülkenin en parlak yıllarını Türkiye Yüzyılı’nda yacacaklarını anlatarak; Paycell, TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+, Turkcell Global Bilgi, Turkcell Superonline, veri merkezleri, enerji santralleri ve daha pek çok şirketle kişilere ve endüstrilere yenilikçi çözümler sunduklarını kaydetti. Ana misyonlarının dijital çağın lideri olarak Türkiye’ye öncülük etmek olduğunu kaydeden Koç, “Geleceğe yönelik bu hızlı değişimde liderlik rolü üstlenmek için belirlediğimiz dört ana odak noktasıyla yatırımlarımızı şekillendiriyoruz: Siber güvenlik, veri, enerji ve yapay zekâ. Milyonlarca insan gibi yüz binlerce şirket de Turkcell’in güçlü altyapısı ve teknolojisiyle çalışıyor” dedi.

2,5 MİLYAR TL’Yİ AŞKIN YATIRIM

Siber güvenliğin kendileri için olmazsa olmaz bir odak olduğunu ifade eden Koç, “Verinin güvenliği bizim için artık en az sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve öncelikli. ‘Türkiye’nin en büyük ve en kaliteli veri merkezi işletmecisi’ konumundayız. Veri merkezlerimizde Turkcell dışında yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı şirket ve kuruma bulut ve veri barındırma hizmeti veriyoruz. Ülkemizi dünyanın önde gelen veri ve bulut teknolojileri üssü hâline getirme amacımız doğrultusunda 2021 yılında Avrupa Veri Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Avrupa Veri Merkezi’yle birlikte bu alanda bugüne kadar yaptığımız yatırımlar 2,5 milyar TL’yi aştı” diye konuştu.

KÜRESEL BİR MARKA GETİRECEK

Verinin üretilmesinden depolanmasına, kurumsal entegrasyonundan veri güvenliğine kadar uçtan uca hizmet sunduklarını belirten Koç, şöyle konuştu: Gebze, İzmir, Temelli ve Avrupa olmak üzere 4 yeni nesil veri merkezimiz var. Bu alana büyük önem veriyoruz. Veri merkezi şirketi kurmayı planlıyoruz. Bu noktada ‘hyper-scaler’ olarak adlandırabileceğimiz, küresel bir markayı Türkiye’ye getirmeyi hedeflediğimizi de söylemek isterim. Benzer şekilde 30 yıldır olduğu gibi bundan sonraki dönemde de iletişim ve teknoloji imkânlarıyla Türkiye’nin verisini korumak ve Türkiye’yi dijitalleştirmek için çalışacağız.

SPORA YATIRIMDA ÖNCELİK KUPA DEĞİL, GENÇLERİN GELİŞİMİ

“İşimiz sadece haberleşmeyi sağlamak ya da teknoloji üretmek değil. İçinde bulunduğumuz toplum için katma değer üretecek projeler ortaya koymayı, en az asli iş alanımız kadar önemsiyoruz” diyen Ali Taha Koç, hayatın her alanında olduklarını; spordan kültür sanata ve teknolojiye kadar Türkiye’nin bugününe ve yarınlarına yatırım yapan projelere imza attıklarını söyledi ve ekledi: Spora ve sporcularımıza yatırım yaparken önceliğimiz kupalar ya da şampiyonluklar değil. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Türkiye’nin yarınları olan gençlerin gelişimi için taşıdığı öneme odaklanıyoruz.