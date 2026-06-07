Türkiye'nin limon ihracatı ilk 4 ayda yüzde 18 artışla 165 milyon dolardan 195 milyon dolara ulaştı. Türkiye limon ihracatında öne çıkan ülkeler arasında dünyada 5'inci sırada yer aldı.

Türkiye, 2026 yılının ocak-nisan döneminde 195 milyon dolarlık limon ihracatı gerçekleştirdi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, limon ihracatına ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye dünyada 5'inci sırada! Limon ihracatı 195 milyon dolara ulaştı

DÜNYADA 5'İNCİ SIRADA

Buna göre Türkiye limon ihracatında öne çıkan ülkeler arasında dünyada 5'inci sırada yer alıyor. Balık, ihracatın miktar bazında azaldığını, gelir artışının ise ihraç fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını belirtti.

Türkiye'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar 703 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 11'inin limondan elde edildiğini aktaran Balık, üretilen yaş meyve ve sebzenin ortalama yüzde 7'sinin ihraç edildiğini, limonda ise bu oranın yüzde 33'e ulaştığını söyledi.

Türkiye dünyada 5'inci sırada! Limon ihracatı 195 milyon dolara ulaştı

“500 MİLYON DOLARI AŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

Ocak-nisan dönemine ilişkin konuşan Balık “Limon ihracatımız yüzde 18 artışla 165 milyon dolardan 195 milyon dolara çıktı. 2026 yılı sonunda limon ihracatında 500 milyon doları aşmayı hedefliyoruz” diye belirtti.

Balık, Türkiye'nin 2002 yılında 230 bin ton seviyesinde bulunan limon ihracatının 2024'te 577 bin tona ulaştığını dile getirdi. Balık, 2026 yılı rekoltesiyle ilgili konuşmanın erken olduğunu, 2025 yılından daha yüksek bir rekolte beklediklerini belirtti.

İLK ÜÇ

Balık, ocak-nisan döneminde en fazla talep gösteren ülkeler sıralamasında Irak 64,5 milyon dolarla ilk sırada, Rusya50 milyon dolarla ikinci, Romanya ise 14,5 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye dünyada 5'inci sırada! Limon ihracatı 195 milyon dolara ulaştı

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