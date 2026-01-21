OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, 2025’in mali disiplin uygulanan bir yıl olduğunu ve yıl sonuna doğru faizlerin düşmeye başladığını belirterek “Türkiye ekonomisinin artık daha da öngörülebilir bir zemine oturduğunu görüyorum” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için Davos’ta bulunan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Türkiye ekonomisine ve enflasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

Geçen yıl enflasyonda yaşanan düşüş Türkiye’nin daha güvenilir bir noktaya gittiğini gösterdi. 2026’da elbette maliyetlere, finans dengemize, likit dengemize dikkat edeceğiz ama aynı zamanda bizler için fırsatlar var. Verimliliği artıracak, rekabetçiliği artıracak yatırımlarda da 2026’da OYAK’ı göreceksiniz. Bu yıl Türkiye’nin çok iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Bunun için el birliği yapmak ve beraber çalışmak şart.

