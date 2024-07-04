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Türkiye rekoru kırıldı! Erzincan'da muhtarlara verilecek maaş promosyonu belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye rekoru kırıldı! Erzincan&#039;da muhtarlara verilecek maaş promosyonu belli oldu
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da mahalle muhtarlarına 2024/2029 döneminde ödenecek maaş promosyonu 15 bin TL'den 46 bin TL'ye yükseltildi. Bu anlaşma 'Türkiye rekoru' olarak kayıtlara geçti.

Erzincan'da merkez köy ve mahalle muhtarlarına 2024/2029 döneminde verilecek maaş promosyon anlaşmasında değişikliğe gidildi. Alınan karara göre; anlaşma 15 bin TL'den 46 bin TL'ye yükseltildi.

Muhtar maaş protokolü, İl Özel İdaresi toplantı salonunda Vali Yardımcısı ve aynı zamanda İl Özel Genel Sekreteri olan Mehmet Emre Canpolat ile Yapı Kredi Bankası Erzincan Şube Müdürü Taki Ölmeztürk, Mali Hizmetler Müdürü Fatih Kalkan ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

TÜRKİYE REKORU KIRILDI

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Canpolat, tüm muhtarlara hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "İl Özel İdaremizin uzun uğraş ve çabaları sonucunda tüm merkez köy ve mahalle muhtarlarımıza kişi başı 15 bin TL toplamda 2.160.000,00 TL yerine kişi başı 46 bin TL toplamda 6.624.000,00 TL maaş promosyon sözleşmesi imzalanarak bir Türkiye rekoru kırılmıştır. Yaklaşık 3 maaş tutarındaki bu rakam tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun. Sağlıklı huzurlu günlerde kullanmanız dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Türkiye rekoru kırıldı! Erzincan'da muhtarlara verilecek maaş promosyonu belli oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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