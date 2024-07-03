İmzalar atıldı! Belediye çalışanlarına 31 bin 500 lira promosyon

Turgutlu Belediyesi'nden çalışanlarına promosyon müjdesi geldi. 733 personel 31 bin 500 TL banka promosyonu alacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel bir banka ile maaş protokolü imzaladı. Başkan Çetin Akın’ın makamında gerçekleşen imza törenine banka yetkilileri ve Belediye-İş Sendikası Baş Temsilcisi Salih Çıvgın katıldı.

PERSONELE PROMOSYON VERİLECEK

Protokole göre, Personel A.Ş.’ye bağlı 733 personel, Temmuz ayından itibaren önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarını en yüksek teklifi veren özel bankadan alacak. Personel ayrıca sözleşme gereği 31 bin 500 TL promosyon ücreti de alacak.

BAŞKAN AKIN'DAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Protokol ile ilgili bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Emekçinin her zaman yanındayız. Banka yetkilileri ile belediyemiz personel A.Ş bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızın maaşlarını 3 yıl süreyle en yüksek teklifi veren bankayla protokolümüzü imzaladık. Emeğiyle, alın teriyle bu parayı sonuna kadar hak eden tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diler, ödenecek olan 31 bin 500 TL promosyon ücretlerini sağlıklı günlerde harcamalarını temenni ederim” dedi.