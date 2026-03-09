Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’inci kez gerçekleştirilecek “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen otomobiller açıklandı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), 2026 yılı "Türkiye’de Yılın Otomobili" yarışı için belirlediği 33 aday modeli kamuoyuyla paylaştı. Yarışmanın galibi, finalistlerin belirlenmesinin ardından Haziran ayındaki büyük törende ilan edilecek.

Süreç kapsamında OGD üyesi otomotiv gazetecileri, Mayıs ayında gerçekleştirecekleri test sürüşleri ve değerlendirmeler sonucunda aday sayısını 7 finale düşürecek. Bu finalistler arasından yapılacak son oylama ile şampiyon olan model, Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Organizasyonun kapsamı sadece ana ödülle sınırlı kalmayacak; etkinlikte ayrıca "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" gibi farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak.

Türkiye'de yılın otomobili! Aday modeller açıklandı

İŞTE ADAY MODELLER

Beş ayrı kategoride ödül dağıtılacak yarışmada Alpine A290, Audi A6, Audi Q5, Audi Q3, BMW X3, BMW iX3, BMW X5, BMW X7, BYD Atto 2, BYD Sealion 7, Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Citroen C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Ford Capri, Ford Explorer, Jeep Compass, Honda Prelude, Hyundai Inster, Hyundai Ioniq 9, Mercedes-Benz CLA, MG 7, Opel Frontera, Omoda 7, Skoda Elroq, Skoda Enyaq, Skoda Enyaq Coupe, Renault 5, Renault Clio, Togg T10F, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tayron ve Volvo EX30 modelleri boy gösterecek.

