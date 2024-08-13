Türkiye'deki dev bankanın satışı için masa kuruldu! BAE varlık fonu Odeabank için harekete geçti

Türkiye'de onlarca şubesi olan Lübnan merkezli Bank Audi'ye bağlı Odeabank'ın BAE Varlık Fonu'na satışı için görüşmeler başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Türkiye'de onlarca şubesi olan Odeabank’ı satın almak için harekete geçti. İddialara göre Türkiye'nin 21. büyük bankası Odeabank, BAE'nin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Varlık Fonu'na (ADQ), satılacak.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Abu Dabi Varlık Fonu (ADQ) 87,3 milyar liralık (2,6 milyar dolar) aktif büyüklüğü olan Odeabank'ı satın almak için görüşmeler yürütüyor.

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HENÜZ KESİN KARAR YOK

249 milyar dolarlık ADQ’nun, Lübnanlı Bank Audi’nin sahibi olduğu Odeabank’ı satın almak için son birkaç aydır görüşmeler yürüttüğünü söyleyen kaynaklar, henüz nihai bir karar verilmediğine ve satın alma işleminin tamamlanmasının kesin olmadığına da vurgu yaptılar.

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TARAFLARDAN YORUM YOK

ADQ temsilcileri, Bank Audi ve Odeabank konu hakkında yorum yapmadı.

TÜRKİYE'DEKİ 21. BÜYÜK BANKA

Bank Audi tarafından 2012 yılında kurulan Odeabank, 54 üyeli Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü bakımından 21. büyük bankası konumunda. Bank Audi’nin Odeabank’ta yüzde 76,4 hissesi bulunurken; EBRD yüzde 8, IFC yüzde 6,4 ve IFC FIG Investment Company yüzde 3,4 hisseye sahip.