Borsa ateş hattından döndü! Dikkat çeken ‘banka’ detayı

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugün kritik 9700 desteğine kadar geriledi. Ancak banka hisselerine gelen alımlarla birlikte endeks, günü %0,94 yükselişle 9920’den tamamladı. Dolarda yatay görünüm devam ederken; gram altın, yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesinde zirve seviyelere yakın konumunu korudu. Borsada 10.000, psikolojik engel olarak öne çıkıyor. Altında ise “yeni rekor beklentisi” yükseliyor.

Borsa kritik seviyeye yaklaştı! BİST100 nereye? İşte en çok düşen hisseler

Borsa kritik seviyeye yaklaştı! BİST100 nereye? İşte en çok düşen hisseler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yarın açıklanacak kritik ABD TÜFE verisi öncesinde, “bekle-gör” denilebilecek bir gün geride kalıyor. Döviz kurlarında yatay eğilim devam ederken, gram altın fiyatı rekor seviyeye yakın seyrediyor. Günün dikkat çeken hareketi ise Borsa İstanbul’dan geldi.

BORSA GİTTİ GELDİ!

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugün oldukça kritik olarak gösterilen 9700 desteğine yaklaştı. 9708 seviyesine kadar gerileyen endeks, ardından tepki alımlarıyla yukarı döndü. BİST100 günü %0,94 yükselişle 9920 seviyesinden tamamladı. Böylece borsa, tekrar psikolojik 10.000 seviyesine yaklaştı.

BANKA HİSSELERİNE DİKKAT

Borsada bugün gerçekleşen yükselişte banka hisseleri başrolde yer aldı. Yapı Kredi Bankası’ndaki yükseliş %4’e yaklaşırken, Bankacılık sektör endeksi %2,75 prim yaptı. Günlerdir düşen borsada pozitif ayrışan THY ve TÜPRAŞ hisseleri ile demir-çelik sektör hisseleri bugün daha vasat performans gösterdi.

ALTIN ZİRVEYE YAKIN

Küresel piyasaların merakla beklediği ve FED’in faiz indirimi tonajı açsından kritik öneme sahip ABD TÜFE rakamları yarın gelecek. Öncesinde bugün temmuz ayı ÜFE rakamı, yıllık bazda 2,3 beklentiye karşılık 2,2 olarak geldi. FED’in elini güçlendiren bu veri sonrası altın, zirveye yakın konumunu korudu.

13 AĞUSTOS 2024 ALTIN VE DOLAR

Serbest piyasada gram altın fiyatı akşam saatlerinde 2665 TL ve küresel piyasalarda ons altın fiyatı 2470 dolara yakın seyrediyor. ABD TÜFE verilerinde beklenti üzeri gerileme halinde, altında da yükselişin hız kazanması ve yeni rekorlar bekleniyor. Bu arada dolar da 33,54’e yakın yatay seyrini sürdürüyor.