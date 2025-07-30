Türkiye'den 57 milyon varillik yeni petrol keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin milyar dolarlık yeni petrol keşfini duyurdu.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Bayraktar, gündeme ilişkin soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, doğal gaz ve petrol alanında yapılan çalışmalarla son olarak Karadeniz'de Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin paylaşıldığını, bu keşfin Türkiye'nin 1,5 yıllık gaz ihtiyacı olduğunu anlattı.

"57 MİLYON VARİLLİK REZERV TESPİTİ YAPTIK, DEĞERİ YAKLAŞIK 4 MİLYAR DOLAR"

Söz konusu miktarla konutların gaz ihtiyacının 4,5 yıl boyunca karşılanabileceğini ifade eden Bayraktar, "Bu, aynı zamanda 30 milyar dolarlık bugün itibarıyla bir ekonomik büyüklüğe tekabül ediyor. Onun dışında petrol aramalarında, özellikle karadaki petrol aramalarımızda, Diyarbakır, Gabar ve Batman'da yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün itibarıyla farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik rezerv tespiti yaptık. Bunun ekonomik değeri, yaklaşık 4 milyar dolar." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, karadaki aramalara yeni keşiflerle devam edildiğini, yıl sonunda söz konusu rakamların artacağını bildirdi.

Bayraktar, Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü olarak değerlendirilen 4 ila 6 milyon varillik potansiyel olduğunu açıkladı.

Bakan Bayraktar, gelecek yıl Karadeniz'de ikinci fazın tamamlanmasının ardından üretilen doğal gazla 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını duruydu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin ikinci yüzer üretim platformunun 2027 Aralık'ta Uzak Doğu’dan Türkiye'ye hareket edeceğini bildirdi.

Bayraktar, çalışmalar tamamlanınca Suriye'ye 900 megavata yakın elektrik verileceğini ve böylece orada 1,6 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

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