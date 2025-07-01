Türkiye’den Afrika’ya tarihî destek! Yedi ülkeyle mutabakat zaptı imzalandı 

Moritanya, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine ve Gana ile Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İş birliği Mutabakat Zaptı imzalayan Türkiye, Afrika’yı Kalkınma Yolu üzerinden dünyaya bağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu çerçevesinde Afrika kıtasını Türkiye üzerinden Kalkınma Yolu ve Orta Koridor’a bağlayacak anlaşmaya imza attıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Forum kapsamında düzenlenen “Afrika ile Küresel Transit Koridorlarının Türkiye Üzerinden Bağlantısallığının Geliştirilmesi” başlıklı özel bir oturum gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, oturuma Burkina Faso, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Etiyopya, Gana, Gine, Fas, Somali, Moritanya ve Liberya bakanları, Namibya Bakanlık Müsteşar Yardımcısı ile Fil Dişi Sahili ve Mısır’ın Ankara Büyükelçilik temsilcilerinin katıldığını belirtti.

LİMANLAR ARASI BAĞLANTI

Bakan Uraloğlu, oturumda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında, bölgeselin yanı sıra küresel taşımacılık bağlantılarını yapabilecek projeleri ve olası iş birliklerinin değerlendirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: Oturumun ardından Moritanya, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine ve Gana olmak üzere yedi Afrika ülkesiyle Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İş birliği Mutabakat Zaptı’nı imzaladık. Bu mutabakat zaptıyla, Afrika limanları ile Türkiye limanları arasında doğrudan bağlantılar kuracağız.

Söz konusu mutabakat zaptı sayesinde, Afrika kıtasının Basra Körfezi üzerinden Kalkınma Yolu’na, Türkiye üzerinden de Orta Koridor’a entegre edileceğini kaydeden Uraloğlu “Kıtanın dünya ticaret koridorlarına kesintisiz erişimini sağlayacağız. Bu bağlantılar sayesinde Afrika, Asya pazarlarına, oradan da Avrupa’ya uzanan ticaret akışına doğrudan dâhil olacak” dedi.

AFRİKA'DAKİ PROJELERE 1,5 MİLYAR DOLAR

Türkiye-Afrika Günü; Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde başladı. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, açılışta yaptığı konuşmada “Bugüne kadar, Afrika’daki projelere yaklaşık 1,5 milyar doları tutarında finansman sağladık. Toplam 3,7 milyar dolarlık alıcı kredisi portföyümüz içerisinde, Afrika ülkelerinin payı yüzde 42 gibi kayda değer bir orana ulaştı” dedi. Türk müteahhitlerinin 54 Afrika ülkesinin 45’inde faaliyet gösterdiğini söyleyen Eren TMB Başkanı Erdal Eren ise, kıta genelinde yaklaşık 100 milyar dolar değerinde, 2 bini aşkın proje tamamladıklarını kaydetti.

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