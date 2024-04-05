Türkiye'den bölgede stratejik hamle! Uluslararası havaalanı işletilecek

Türkiye, Libya'da stratejik bir hamleye imza attı. Trablus Uluslararası Havaalanı'nın restorasyonu ve işletilmesi konusunda Libya makamları ile mutabakata varıldı.

Türkiye, bölgesel ölçekte etki alanını hızla artırıyor. Libya ile kurulan ticari ilişkiler, her geçen gün ivme kazanıyor. Türk firmaları, Libya'da yatırımlara devam ediyor.

TRABLUS ULUSLARARASI HAVAALANINI TÜRK ŞİRKETİ İŞLETECEK

Libya'nın başkentindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın restorasyonu ve işletilmesi konusunda Libya makamları ile Terminal Yapı arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Libya hükümetine bağlı Hakomitna adlı platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, imzalanan mutabakat zaptı hakkında bilgi verildi.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Libya Havaalanları İdaresi ile Türk şirket Terminal Yapı ve IRG International Group arasında Trablus Uluslararası Havaalanı'nın restorasyonu, alt yapı çalışmaları ve işletilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

İmzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde Trablus Uluslararası Havaalanı yatırım projesi için yapılacak nihai anlaşmanın teknik ve mali esaslarının belirlendiği kaydedildi.

LİBYA'NIN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Proje ile Trablus Uluslararası Havaalanı'nın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün öngördüğü standart ve gereklilikleri taşır hale getirilmesi, genel bütçe dışından finanse edilerek devletin üzerindeki yükün azaltılması, sivil havacılık alanında modern teknolojilerin yerlileştirilmesi ile bilgi ve tecrübe aktarımının hedeflendiği ifade edildi.