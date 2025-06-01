Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin ikinci metrobüsünde geri sayım! 10 farklı noktada çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin ikinci metrobüsünde geri sayım! 10 farklı noktada çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin ikinci metrobüsünde geri sayım! 10 farklı noktada çalışmalar sürüyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüsünü vatandaşların kullanımına sunmak için geri sayıma geçti. 19,5 kilometrelik hattın 10 farklı noktasında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını geliştirmek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Şehre hızlı, modern ve sağlıklı ulaşım projeleri kazandırmak için kolları sıvayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi-Adapazarı Şehir Merkezi arasında çalışacak olan 19,5 kilometrelik metrobüs hattı güzergahını devreye almak için hummalı bir çalışma ortaya koyuyor.

Türkiye'nin ikinci metrobüsünde geri sayım! 10 farklı noktada çalışmalar sürüyor - 1. Resim

10 FARKLI NOKTADA ÇALIŞMA VAR

Büyükşehir ekipleri, metrobüs hattı için Yenikent Bölgesi'nden Adapazarı şehir merkezine kadar 10 farklı noktada kazı-dolgu, trimer kazısı, çelik bariyer, yol genişletme, asfalt, istasyon-durak montajı, yol çizgi çalışması, enerji deplasesi, sinyalizasyon ve menfez çalışmaları eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

Güzergahtaki gerekli yol genişlemelerini uygulayan YOL-BAK ekipleri, trimer kazıları ile güzergahı istenen seviyelere getiriyor. Altyapısı oluşan alanların asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Seyirlerin hızlı ve güvenli gerçekleşmesi için çelik bariyer montajları devam ediyor.

Türkiye'nin ikinci metrobüsünde geri sayım! 10 farklı noktada çalışmalar sürüyor - 2. Resim

DURAK MONTAJLARI BAŞLADI

Trafiğin sağlıklı bir şekilde işlemesi için yol çizgi ve yaya geçit boyalarının imalatları devam ediyor. 19,5 kilometrelik güzergahta yer alan 13 istasyonda durak montajları da başladı. Geniş ve ferah tasarıma sahip, tüm ihtiyaçları karşılayan durakların imalatı an itibarıyla Valilik Kavşağı'nda sürdürülüyor.

Bunların yanı sıra Yenikent ve Adapazarı güzergahları arasında metrobüsün devreye alınması için birçok noktada köprü-menfez düzenleme çalışması ve birçok noktada ise ilgili kurum ortaklığında enerji deplasesi ve sinyalizasyon çalışmaları yürütülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da acı olay: Yeğenini kurtarmak isterken canından oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
REDİJİTAL: Dijitalleşmeye yeni bir yorum - EkonomiREDİJİTAL: Dijitalleşmeye yeni bir yorumŞehrin üretim ve istihdam üssü olacak! 12 fabrika üretimde, 37'si yolda - EkonomiŞehrin üretim ve istihdam üssü olacakTürkiye'den en çok ihraç edilen gıda ürünleri açıklandı! Ülke sıralaması dikkat çekti - EkonomiTürkiye'den en çok ihraç edilen gıda ürünleri açıklandı!Kilosu 200 liradan satışta! Üretimi çok zor, toplaması fındıktan kolay... Kapış kapış gidiyor - EkonomiKilosu 200 liradan kapış kapış gidiyorÜretici 13 TL'ye veriyor, market 49 TL'ye satıyor! O üründe fiyat farkı yüzde 283'e ulaştı - EkonomiÜretici 13 TL'ye, market 49 TL'ye satıyor!İstanbul'un enflasyonu belli oldu! İşte en yüksek artış yaşanan ürünler - Ekonomiİşte en yüksek artış yaşanan ürünler
Sonraki Haber Yükleniyor...