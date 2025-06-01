Türkiye'nin ikinci metrobüsünde geri sayım! 10 farklı noktada çalışmalar sürüyor

Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüsünü vatandaşların kullanımına sunmak için geri sayıma geçti. 19,5 kilometrelik hattın 10 farklı noktasında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını geliştirmek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Şehre hızlı, modern ve sağlıklı ulaşım projeleri kazandırmak için kolları sıvayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi-Adapazarı Şehir Merkezi arasında çalışacak olan 19,5 kilometrelik metrobüs hattı güzergahını devreye almak için hummalı bir çalışma ortaya koyuyor.

10 FARKLI NOKTADA ÇALIŞMA VAR

Büyükşehir ekipleri, metrobüs hattı için Yenikent Bölgesi'nden Adapazarı şehir merkezine kadar 10 farklı noktada kazı-dolgu, trimer kazısı, çelik bariyer, yol genişletme, asfalt, istasyon-durak montajı, yol çizgi çalışması, enerji deplasesi, sinyalizasyon ve menfez çalışmaları eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

Güzergahtaki gerekli yol genişlemelerini uygulayan YOL-BAK ekipleri, trimer kazıları ile güzergahı istenen seviyelere getiriyor. Altyapısı oluşan alanların asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Seyirlerin hızlı ve güvenli gerçekleşmesi için çelik bariyer montajları devam ediyor.

DURAK MONTAJLARI BAŞLADI

Trafiğin sağlıklı bir şekilde işlemesi için yol çizgi ve yaya geçit boyalarının imalatları devam ediyor. 19,5 kilometrelik güzergahta yer alan 13 istasyonda durak montajları da başladı. Geniş ve ferah tasarıma sahip, tüm ihtiyaçları karşılayan durakların imalatı an itibarıyla Valilik Kavşağı'nda sürdürülüyor.

Bunların yanı sıra Yenikent ve Adapazarı güzergahları arasında metrobüsün devreye alınması için birçok noktada köprü-menfez düzenleme çalışması ve birçok noktada ise ilgili kurum ortaklığında enerji deplasesi ve sinyalizasyon çalışmaları yürütülüyor.