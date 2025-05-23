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Haberler > 3. Sayfa > Metrabüse binenler bin pişman! Arıza yaptı, yolcular yürümek zorunda kaldılar

Metrabüse binenler bin pişman! Arıza yaptı, yolcular yürümek zorunda kaldılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da metrobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Avcılar'da arzı yapan metrobüsün motorundan dumanlar yükseldi. Şoför yolcuları tahliye ederken, vatandaşlar bir sonraki durağa yürümek zorunda kaldı.

İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı metrobüs hattı alarm vermeye devam ediyor. Küçükçekmece ve Haramidere'de yaşanan feci kazalar hafızalarda tazeliğini korurken bugün Avcılar'da seyir halindeki metrobüsün arzıa yaptığı öğrenildi.

DUMAN YÜKSELDİ YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Avcılar'da Topkapı istikametinde seyreden metrobüsün motor kısmından aniden duman yükseldi. Mustafa Kemal Paşa durağı yakınlarındaki taralı bölgede aracı durduran şoför motorda yaşanan arıza sonrası kapıları açarak yolcuları tahliye etti.

YOLCULAR BİN PİŞMAN, YÜRÜMEK ZORUNDA KALDILAR

Yaşanan arıza nedeniyle büyük bir şok yaşayan yolcular otobüsten inerek bir sonraki durağa yürüdü. Arızalı araç, ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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