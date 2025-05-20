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Türkiye’nin mücevherden sonra en değerli sektörü: Deri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye’nin mücevherden sonra en değerli sektörü: Deri
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya deri ve kürk sektörü Antalya’da buluştu. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca sektörün küresel payının yüzde 5’i aştığını söyledi.

Türkiye Deri Konfeksiyonları Derneği (TDKD) tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Leather&Fur Fashion Show Fuarı, yerli firma temsilcileriyle 20’den fazla ülkeden 1.500 yabancı alıcıyı Antalya’da buluşturdu.

Deri ve kürk sektörünün ise 150 doların üzerinde kilogram başı ihracat birim fiyatıyla Türkiye’de faaliyet gösteren 26 sektör arasında mücevherden sonra en yüksek kilogram birim fiyatına sahip ikinci sektör olduğuna vurgu yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, sektörün küresel payının yüzde 5’i aştığını söyledi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül de Türk deri üreticilerinin güçlü tasarım dili ve hızlı teslimatıyla küresel pazarda öne çıktığını belirtti.

 Ana pazarlarının Rusya, Ukrayna ve Avrupa’nın soğuk bölgeleri olduğunu, Amerika’nın ise yeni hedef pazarlar arasında yer aldığını belirten Sarıgül, fuardan 100 milyon dolarlık ticaret hacmi beklediklerini kaydetti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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