Almanya merkezli; banyo, mutfak armatürleri ve duş sistemleri markası Hansgrohe Group, İstanbul’daki deneyim alanı The Water Studio İstanbul’u Maslak Square’e taşıdı.

Önder Çelik / İSTANBUL - Açılış, Hansgrohe Group CEO’su Hans Jürgen Kalmbach ve Hansgrohe Group CFO’su Martial Gil’in katılımıyla gerçekleşti. 140’tan fazla ülkede AXOR ve hansgrohe markalarıyla faaliyet gösteren Grup, Türkiye’de lüks kategoriye hitap ediyor.

Hans Jürgen Kalmbach, Türkiye’yi Çin ve ABD gibi kilit önemde bir pazar olarak tanımlayarak, “The Water Studio İstanbul, Hansgrohe için yalnızca bir mekân değil; Türkiye’ye ve bölgeye olan uzun vadeli bağlılığımızın somut bir göstergesi. Güçlü tasarım kültürü ve bölgesel bağlantılarıyla Türkiye, Hansgrohe için stratejik bir merkez; İstanbul ise bu vizyonun doğal kesişim noktası” dedi. Türkiye’de 150’den fazla bayileri olduğunu anlatan Kalmbach, Türkiye’nin ilk 10 pazar arasında olduğunu vurguladı. Su tasarrufunun sadece pazarlama değil, sorumluluk olduğunu söyleyen Kalmbach, “Bizim için mecburiyet” diye konuştu.

Grup, ‘ECO 2030’ girişimi kapsamında 2030’a kadar suyla temas eden tüm ürünlerini yalnızca su tasarrufu sağlayan teknolojilerle donatmayı taahhüt ediyor. Hansgrohe Türkiye Genel Müdürü Zerrin Türk ise The Water Studio İstanbul’un yerel vizyonunu şu sözlerle aktardı: The Water Studio İstanbul’u kurgularken amacımız, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan oluşturmak değil; suyun mimariyle, tasarımla ve yaşamla kurduğu ilişkiyi birebir deneyimleyebileceğiniz ilham verici bir platform oluşturmaktı.

