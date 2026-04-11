ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş piyasaları da vurdu. Savaşla birlikte petrol fiyatları yükselirken, altın ise yatırımcıları ters köşe yaptı. Savaş döneminde gerileyen altın, ateşkesle birlikte tekrar toparlanmaya başlarken, uzmanlardan kritik bir uyarı geldi.

ALTIN ATEŞKESLE YÜKSELİŞE GEÇTİ Altın fiyatları ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin sağlandığı bu dönemde, haftalık bazda yüzde 1,54 yükseliş gösterdi. Spot piyasada ons altın 4.748 dolardan, gram altın ise 6.808 liradan tamamladı.



ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK Mİ? Ateşkesin ardından dolar zayıflaması, altın fiyatlarını destekledi. Bu gelişme üzerine herkes, "Altının yükselişi devam edecek mi?" sorusunu sormaya başladı.



Analistler, Ortadoğu’da tansiyonun düşmesinin faiz indirimi beklentilerini bir miktar artırdığını, bunun da dolar üzerinde baskı oluşturarak altına destek verdiğini belirtiyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYE Uzmanlar, altında teknik göstergelere dikkat çekti. Altının yükselişini sürdürmesi halinde 5 bin dolar seviyesinin güçlü bir direnç olduğu belirtildi. Bu seviyenin aşılması durumunda yükseliş trendinin yeniden ivme kazanabileceği vurgulandı.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YÜKSELTTİ ABD’de açıklanan veriler, tüketici fiyatlarının mart ayında yaklaşık dört yılın en hızlı artışını kaydettiğini

gösterdi. Savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki yükseliş ve tarifelerin etkisi enflasyonu yukarı çekti.

ENFLASYON VE FAİZ DENGESİ... Yüksek enflasyon, merkez bankalarının faiz indirim alanını daraltırken, faizlerin yüksek seyretmesi getiri sunmayan altın açısından aşağı yönlü risk oluşturuyor.

