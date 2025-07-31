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Vergi dışı kaynaklardan 54 milyar TL! Hazine'nin normal geliri belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Vergi dışı kaynaklardan 54 milyar TL! Hazine&#039;nin normal geliri belli oldu
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine'nin vergi dışı gelirleri, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla, 54 milyar 256 milyon 905 bin lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Vergi dışı kaynaklardan 54 milyar TL! Hazine'nin normal geliri belli oldu - 1. Resim

54 MİLYARLIK NORMAL GELİR

Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 22 milyar 260 milyon 547 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 1 milyar 614 milyon 497 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 350 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla, 54 milyar 256 milyon 905 bin lira olarak hesaplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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