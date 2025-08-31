Vira Bismillah! Denizde av sezonu 1 Eylül’de başlıyor 

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Türkiye’de denizlerde uygulanan av yasağı 1 Eylül’den itibaren tamamen sona eriyor. 15 Ağustos’ta 12 metreden küçük tekneye sahip geleneksel balıkçılar ilk ağlarını denizlere atarken; hazırlıklarını tamamlayan diğer balıkçılar da yarın “Vira bismillah” diyerek denizlere açılacak.

Gazetemize konuşan Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya 2025-2026 su ürünleri av sezonunda palamutta kıtlık, hamside bolluk olacağını söyledi. Hamsinin yanında istavritin de çok olduğunun gözlemlendiğini belirten Özkaya şöyle konuştu: Lüferin de kesinlikle iyi olacağını tahmin ediliyor. Bizim ana balıklarımız palamut, istavrit, lüfer ve hamsidir. Sardalya ve diğer bazı balıklar da iyileşme görüyoruz.

Stok durumuyla birlikte maliyetlerin de balık fiyatlarına yansıdığını kaydeden Özkaya “Balıkta pahalı algısı var ancak bir kilo hamsi de bir tavuk da fiyat olarak neredeyse aynı. Ben şartlara göre sezonda makul fiyatlar olacağını düşünüyorum. Herkes denizden çıkan balığa erişebilmeli. Bu noktada fiyatların alım gücüne uygun olması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.