Vodafone RED’de yurt dışı paketler yenilendi! 1 yılda 502 milyon TL tasarruf ettirdi

Vodafone Red, yeni ‘Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi’ paketini duyurdu. Tüm faturalı hat sahipleri için otomatik olarak yenilenen paket ile yılda 1 yılda 502 milyon TL tasarruf sağlandı.

OSMAN BAHATTİN DİRLİK BODRUM - Vodafone Red, tüm faturalı müşterilerine otomatik olarak yüklenecek ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek yeni ‘Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi’ paketini duyurdu.

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Her fatura döneminde aylık olarak yenilenen ve 200 ülkede 30 gün geçerli olan bu ücretsiz paket, 250 MB internet, 5 dakika arama ve aranma, 2 SMS hakkı içeriyor. Hediyede yer alan 250 MB internet, arka planda diğer uygulamaların kullanılmadığı durumda, 4 saatlik WhatsApp konuşmasına ve 40 dakikalık görüntülü konuşmaya eş değer oluyor.

Kurban Bayramı tatilinde yurt dışına çıkan müşteriler bu paketten yararlanarak toplamda 21 milyon TL tasarruf etti. Vodafone’un sunduğu ve tarifedeki GB, dakika ve SMS haklarını yurt dışındayken Türkiye’deymiş gibi kullanma imkânı veren ‘Her Şey Dahil Pasaport’ da artık 131 ülke yerine 200 ülkede geçerli olacak. Vodafone, ‘Her Şey Dahil Pasaport’a alternatif olarak ‘Yurt Dışı 1 GB’ ve ‘Yurt Dışı 3 GB’ adlı iki yeni ek paket seçeneği de geliştirdi. Aylık ücreti 169 TL olan ‘Yurt Dışı 1 GB’ paketinde 1 GB internet, 15 dakika arama ve aranma, 10 SMS hakkı bulunurken; aylık ücreti 469 TL olan ‘Yurt Dışı 3 GB’ paketi ise 3 GB internet, 30 dakika arama ve aranma, 15 SMS hakkı içeriyor.

Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin “Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 502 milyon TL’lik ayrıcalık sağladık. Önümüzdeki dönemde de Red’lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz” dedi.