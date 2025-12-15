Volkswagen'in efsane modellerinden Polo'nun satışı Türkiye'de durdurulabilir. Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, ek gümrük vergisi nedeniyle böyle bir karar alınmasının gündemde olduğunu belirtti. Polo tutkunları için bir de güzel haber veren Bottaro, ikonik modelin elektriklisinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarihi verdi.

Türkiye, Eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla otomotiv ithalatında AB ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan 24 ülke dışındaki tüm ülkelere ilave gümrük vergisi getirmişti. Kararla benzinli, dizel ve hibritlere yüzde 10 vergi üzerine yüzde 25, elektrikli ve şarj edilebilir hibritlere yüzde 10 vergi üzerine yüzde 30 ek vergi geldi. Söz konusu tarife 22 Kasım'da yürürlüğe girdi.

VOLKSWAGEN POLO DA EK VERGİDEN ETKİLENDİ

Ek gümrük vergisine tabi tutulan modellerden birisi de Volkswagen'in Türkiye'de çok satan aracı Polo oldu. Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, Polo'nun Türkiye'deki geleceğiyle alakalı CNBC-e'ye açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DE POLO SATIŞI DURDURULABİLİR

Türkiye'nin Avrupa'daki 5. büyük Volkswagen pazarı olduğunu belirten Bottaro, "Polo'daki bu kayıp, muhtemel sonlanma üreticinin de mutlu olduğu bir durum değil. Ama günün sonunda üretici karar verirken, biz kendilerine oluşabilecek sorunları dile getirmiştik. Çözüm bulmaya çalışıyoruz, fakat ek yükümlülüğün yüksekliği, lojistik maliyetlerinin artması otomobili tamamen rekabet dışına çıkarıyor. Bir çözüm bulamazsak maalesef bu 50 yıllık ikonik modelin satışını durdurmak zorunda kalacağız. Bu ek yükümlülükler Polo'nun fiyatını neredeyse Tiguan seviyesine çıkarıyor. Bu aracın rekabet etmesi mümkün değil." dedi.

2026 SONUNDA ELEKTRİKLİ POLO SATIŞA ÇIKACAK

Bottaro sözlerine şöyle devam etti: "Elektrikli modellerde isimler değişti. Bunları ID Polo ve ID Cross olarak göreceğiz. Polo'yu kaybediyor olabiliriz ancak 2026 yılının son bölümünde bu iki modelin satışı dünyada başlıyor olacak ve muhtemelen Türkiye'de aynı dönemde getiriyor olacağız. 1 sene veda edeceğiz ardından Polo elektrikli versiyonuyla çok daha dinamik bir şekilde yer alacak. ID Polo, Polo'nun boşluğunu doldurabilecek bir otomobil. Şu an fiyat çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

PASSAT VE JETTA DA SON DURUM

Passat ve Jetta modelleri hakkında da konuşan Bottaro, "Volkswagen Çin'de 30 yıldır çalışmalarını yürüten büyük bir marka. 29 yıldır Çin'de pazar lideri. Passat ve Jetta'nın yeniden üretilmesi gündeme geldi. Asya pazarlarına bu üretim açılıyor. Fakat hepimizin bildiği gibi Türkiye'de bir otomobilin ithalatının yapılabilmesi için Avrupa homogole olması gerekiyor. Bu süreç çözülemediği sürece bu iki modelin Türkiye'ye girmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

