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    Yatırımcılar KKM'yi terk ediyor! Çıkışlar 2 ayın zirvesine ulaştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından son iki ayın en hızlı çıkışı gerçekleşti. Son bir haftada yaşanan çıkışlar 50 milyar TL'yi buldu.

    Yatırımcılar KKM&#039;yi terk ediyor! Çıkışlar 2 ayın zirvesine ulaştı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılım hesaplarından son 2 ayın en yüksek çıkışı yaşandı.

    TL mevduatları ve katılım hesaplarında 2 trilyon 626 milyar TL'den 2 trilyon 576 milyar TL'ye düştü. Buna göre son bir haftada KKM'de 50 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

    Krediler, aynı haftada 11 trilyon 630,3 milyar liradan 11 trilyon 662 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 192 milyar TL olarak kaydedildi.

    CEVDET YILMAZ 'GÖREVİNİ TAMAMLADI' DEMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada KKM'yi değerlendirmişti. KKM’nin geçici bir mekanizma olarak işlevini tamamladığını ve sağlıklı bir çıkış sürecinin devam ettiğini söyleyen Yılmaz, "Belli bir tarih perspektifiyle yapılan bir yasal düzenlemeyle bu mekanizma başladı, bulunduğu dönemde görevini icra etti" demişti.

    Yatırımcılar KKM'yi terk ediyor! Çıkışlar 2 ayın zirvesine ulaştı

    KKM'den çıkışların finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağladıklarını belirten Yılmaz, "2024 yılı boyunca da bu çıkış süreci aşamalı bir şekilde devam edecektir" ifadesini kullanmıştı.

    MERKEZ BANKASI'NDAN KKM HAMLESİ

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) Eylül ayında Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin bir düzenleme yayımlamıştı. Türk lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldıran TCMB, bankaların Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önünü açmıştı.

    Yapılan değişiklikle standart TL mevduat desteklenirken, KKM'ye verilen faizin cazibesini kaybetmesi bekleniyordu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KkmKur Korumalı Mevduat
    Haberler > Ekonomi > Yatırımcılar KKM'yi terk ediyor! Çıkışlar 2 ayın zirvesine ulaştı
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