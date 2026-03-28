İnternet hızı 5G ile 10’a katlanıyor. Peki, faturalar bu hızdan nasıl etkilenecek ve kotanızın aniden bitmemesi için ne yapmalısınız? Cihaz uyumundan fatura değişimine, hız artışından kapsama alanına kadar 5G teknolojisi hakkında merak edilen bütün soruları 10 maddede sizin için derledik...

ÖMER TEMÜR - Türkiye, 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G teknolojisine geçiş yapıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) koordinasyonunda yürütülen 5G hazırlıkları, 31 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak resmî törenle taçlanıyor ve 1 Nisan sabahı itibarıyla 81 ilde kademeli olarak ilk sinyaller verilmeye başlanıyor. 5G ile birlikte mobil internet hızı 10 kata yakın artacak. 5G teknolojisi, sadece internet hızını katlamakla kalmayacak; sanayi başta olmak üzere sağlıktan eğitime, tarımdan ulaşıma kadar her alanda “akıllı” bir dönüşümün fitilini ateşleyecek. Peki bu geçiş için kullanıcıları neler bekliyor? Hangi telefonlar 5G’yi destekliyor? Faturalar artacak mı? SIM kartları değiştirmek gerekiyor mu? İşte 10 soruda 5G:

1. 5G tam olarak nedir?

5G, beşinci nesil mobil ağ teknolojisine verilen addır. 4G’den tam 10 yıl sonra 5G’ye geçiyoruz. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, milyarlarca liralık altyapı yatırımlarını tamamlayarak baz istasyonlarını yeni nesil teknolojiye uyumlu hâle getirdi.

2. İnternet hızımı ne kadar artıracak?

5G’nin en büyük farkı hızı ve düşük gecikme süresidir. 4.5G ile ortalama 100 Mbps hız alırken, 5G ile bu değerler başlangıçta 1 Gbps (1.000 Mbps) seviyelerine çıkacak. Yani mevcut bağlantınızdan yaklaşık 10 kat daha hızlı bir internet deneyimi kullanıcıları bekliyor.

3. 1 Nisan sabahı Türkiye’nin her yerinde 5G çekecek mi?

81 şehrin tamamında 5G’ye geçiş olacak. Ancak kırsal bölgelere yayılım önümüzdeki iki yıllık sürece yayılacak. Tam anlamıyla yüzde 100 bir geçişten söz konusu değil. 2027 yılı sonuna kadar Türkiye’nin yüzde 90’ının kapsanması hedefleniyor.

4. 5G’ye geçmek için yeni bir telefon almak zorunda mıyım?

Evet, 5G kullanabilmek için cihazınızın donanımsal olarak 5G modemine sahip olması gerekir. Eski telefonlar yazılım güncellemesi ile 5G’ye uyumlu hâle gelemez. Ancak mevcut telefonunuzla 4.5G şebekesini kullanmaya sorunsuz bir şekilde devam edebilirsiniz.

5. SIM kart değişikliği gerekiyor mu?

Eğer 4.5G uyumlu SIM kart kullanıyorsanız değişim yapmanıza gerek yok. Operatörler, mevcut kartların 5G sinyallerini desteklediğini belirtiyor. Çok eski kart kullanıyorsanız değişim yapılması gerekiyor.

6. Telefonumda 5G’yi aktif etmek için ne yapmam gerekiyor?

Cihazınız uyumluysa; Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar > Şebeke Modu adımlarını takip ederek “5G/LTE/3G/2G (Otomatik Bağlan)” seçeneğini işaretlemeniz yeterlidir. Ayrıca operatörünüzden gelecek onay SMS’ini onaylamanız gerekebilir. 5G’ye geçiş tamamlandığında telefonunuzda 5G simgesi göreceksiniz.

7. 5G kullanımı faturalara ek bir ücret olarak yansıyacak mı?

Operatörler mevcut paketlere zam olmayacağını her defasında dile getiriyor. Başlangıç aşamasında 5G’ye erişim için ek bir “abonelik ücreti” alınması beklenmiyor. Mevcut tarifelerinizle 5G kapsama alanında bu teknolojiden faydalanabileceksiniz. Ancak ilerleyen süreçte 5G’ye özel yüksek kotalı “Premium” paketlerin sunulması muhtemel.

8. Kotalar bundan nasıl etkilenecek?

5G, bir veriyi daha fazla tüketmez, sadece daha hızlı indirir. Ancak internet çok akıcı olduğu için farkında olmadan daha yüksek çözünürlüklü (4K/8K) videolar izleyebilir veya büyük dosyaları saniyeler içinde indirebilirsiniz. Özellikle YouTube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında gezinirken farkında olmadan kotanızın daha çabuk tükenmesine sebep olabilir. Eğer fatura çok geliyorsa 5G’ye geçmeden mevcut telefonunuzla 4.5G üzerinden internet kullanmaya devam edebilirsiniz.

9. Peki o zaman daha yeni pakete geçmek zorunda mı kalacağız?

Evet, öyle görünüyor. İndirme hızı arttığı için kotalar da çabuk bitecek. Mesela 30 GB internet paketi kullanıyorsanız artık paketin yetmeyeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla 50-100 GB’lık paketlere yönelmek zorunda kalacaksınız. Bu da dolaylı olarak fatura artışı anlamına geliyor.

10. 5G teknolojisinin batarya ömrüne etkisi nedir?

Sinyalin zayıf olduğu yerlerde telefon şebeke aradığı için pil tüketimi biraz artabilir ancak yeni nesil işlemcilerde bu durum optimize edilmiş durumda.

PAKETLER 750 LİRADAN BAŞLIYOR

5G ile birlikte operatörlerin yeni tarifeleri de netleşmeye başladı. Bazı operatörler, popüler uygulamaların kotadan düşmediği kampanyalarla kullanıcıları yeni döneme hazırlıyor. Örneğin Vodafone, aylık 40 GB internet içeren 5G tarifesini 750 TL’den sunuyor. Bu tarifede anlık mesajlaşma uygulamaları ile Instagram, Facebook ve Spotify gibi platformların kullanımı kotadan düşmüyor. Türk Telekom da benzer şekilde sosyal medyanın kotadan düşmediği 5G paketlerini 850 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyor. Önümüzdeki günlerde kampanyaların kişiye özel şekilde artması bekleniyor.

EVDE HIZLAR ARTACAK

5G, evlerdeki fiber internete güçlü bir alternatif olan Sabit Kablosuz Erişim imkânı sunacak. Evinize kablo çekilmesine gerek kalmadan 5G modemle yüksek hız alabileceksiniz. Ancak sabit fiber her zaman daha stabil ve kotasız kullanım avantajına sahip olacaktır.

HANGİ TELEFONLAR 5G’Yİ DESTEKLİYOR?

Peki hangi modeller 5G’yi destekliyor? Apple’ın iPhone 12 ve sonraki bütün modellerinde (iPhone 13, 14, 15, 16 ve 17 serileri) 5G desteği sunuluyor. Samsung’da ise Galaxy S21, S22, S23, S24, S25 ve S26 serilerinin tamamı 5G uyumlu. Ayrıca Galaxy A34 5G, A54 5G ve A72 gibi orta segment modeller ile yeni model girişi seviyesi telefonlar 5G’ye destekliyor. Bunlara ek olarak Xiaomi 13, 11 Lite 5G NE, Redmi Note 13 Pro 5G, General Mobile GM 26 Pro 5G, Honor 200, Infinix Hot 60i 5G ve Nothing Phone 2A gibi modelleri sayabiliriz.

OTONOM ÜRETİM UZAKTAN AMELİYAT

5G bireysel kullanıcılardan ziyade en çok sanayi ve üretimi etkileyecek. Sanayi kuruluşları için 5G artık bir tercih değil, küresel rekabette ayakta kalmanın temel şartı hâline geliyor. 5G’nin sunduğu milisaniye seviyesindeki düşük gecikme süresi, üretim bantlarındaki robotların ve otonom araçların birbirleriyle gerçek zamanlı olarak haberleşmesini sağlayacak. “Akıllı Fabrikalar” ile üretim hatasız hâle gelecek, düşük gecikme sayesinde uzaktan cerrahi operasyonlar yapılabilecek ve otonom araçlar yollarda birbiriyle anlık konuşarak güvenli sürüş sağlayacak. Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları sınıfların vazgeçilmezi olacak. Öğrenciler, tarih derslerinde 5G hızıyla donma yaşamadan antik kentleri 3D olarak gezebilecek, tıp öğrencileri kadavralar üzerinde dijital simülasyonlarla pratik yapabilecek. Oyun oynarken kesinti yaşanmayacak. Cloud Gaming (bulut oyun) servisleri tamamen akıcı hâle gelecek.

Üretim tesislerinde 5G ile yaygınlaşacak bir diğer yenilik ise dijital ikiz teknolojisi. Fiziksel bir üretim hattının sanal kopyası üzerinden yapılan simülasyonlar, yeni ürün denemelerini risksiz ve masrafsız hâle getiriyor. 5G, otonom teknolojiler ve yapay zekâdan yararlanmayan işletmelerin ise maalesef ayakta kalma şansı kalmayacak.

1,1 TRİLYON LİRALIK DÖNÜŞÜM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre Türkiye’de 95 milyon civarında cep telefonu kullanılıyor. Bunların sadece 32 milyonu 5G’ye uyumlu. Yaklaşık bir sene önce bu sayı 15 milyon civarındaydı. 5G’ye geçtikten sonra bunun daha da artması bekleniyor. Türkiye’deki 5G dönüşümü cihaz yenileme süreciyle birlikte yaklaşık 1,1 trilyon TL’lik devasa bir ekonomi oluşturmaktadır.



