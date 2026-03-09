Birçok vatandaş yeni düzenlemenin ardından kesilen trafik cezalarının yüksekliğinden şikâyet ederken, bu durumdan sadece düşük gelirlilerin etkilendiği ifade ediliyor. Esnaf da yeni ve eski araçlardaki standart ayrımı sebebiyle mağdur…

EMRAH ÖZCAN - Plakalardaki yazı fontu farklılığı sebebiyle “APP plakalar” için belirlenen yaklaşık 180 bin liraya varan cezalar, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Gelen eleştiriler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, APP plaka kullanan sürücülere 1 Nisan’a kadar süre tanındığını duyurdu. Vatandaş, APP plaka meselesi kısa süreliğine çözülse de sosyal medya platformlarında diğer trafik cezalarının da orantısız olduğundan dert yandı. Birçok kişi, bayram öncesi artan denetimlerin yüksek cezalara dönüştüğünü belirterek yeni uygulamayı eleştirdi.

Yeni trafik cezaları ağır geldi! Herkes yeni uygulamadan rahatsız

İKRAMİYE VE MAAŞLAR CEZAYA…

Benzer tartışmalar geçen yıl Kurban Bayramı öncesinde de yaşanmış, konu AK Parti MYK’ya kadar taşınmış, cezaları yeniden gözden geçirme kararı alınmıştı. Artan trafik denetimleri ve yazılan cezalar birçok emeklinin, “Bayram ikramiyeleri cezalara gidiyor” diyerek isyan etmesine sebebiyet vermişti. Dar gelirli birçok vatandaş bu yıl ikramiye ile birlikte maaşların da cezalara gittiğini belirtiyor.

Yeni trafik cezaları ağır geldi! Herkes yeni uygulamadan rahatsız

YENİDE SERBEST, ESKİDE YASAK

Öte yandan yeni düzenlemelerle birlikte araç modifiye sistemlerine yönelik kısıtlamalar da sektör temsilcilerinin tepkisini çekti. Araç ekipman ve aksesuar işi yapan esnaf, yasakların ve cezaların 100 bin liraları aşmasının işlerini ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor. Temsilciler, “Yeni araçlarda multimedya sistemi fabrika çıkışlı olarak geliyor ve yasak değil. Aynı sistem eski model araçlara takıldığında yasak kapsamına giriyor. Premium araçlarda güçlü ses sistemleri bulunurken eski araçlara takılması ceza konusu oluyor. Yeni araçların camları fabrika çıkışlı filmli olurken eski araçlara film taktırmak yasak sayılıyor” eleştirisinde bulunuyor.

Sektör temsilcileri ayrıca multimedya ve ses sistemlerinin ithalatının serbest olduğunu belirtiyor. Esnaf, “Vergisini ödeyerek aldığımız bu ürünleri kime satacağız?” diyerek düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

GELİRE GÖRE CEZA TARTIŞILIYOR

Tartışmalar sürerken, gazetemizin daha önce de gündeme getirdiği, gelire göre ceza sistemi de yeniden alevleniyor. Uzmanlar, cezaların araç değeri ya da gelir düzeyine göre belirlenmesinin daha adil olacağını ifade ediyor. Mevcut sistemde 500 bin liralık araç sahibi ile 10 milyon liralık araç sahibi aynı cezayı ödüyor. Bu sistem birçok Avrupa ülkesinde uygulanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası