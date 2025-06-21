Yunanistan uyardı, petrolün can damarı tehlikede! "Hürmüz Boğazı'nın kapanması dünyayı vuracak"

Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Haziran 2025 00:06 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 00:17 - Güncelleme:

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İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali, küresel deniz ticaretini ve petrol fiyatlarını tehdit ediyor. Yunanistan Denizcilik Bakanı Kikilias, böyle bir durumda gemi rotalarının Afrika'ya yönlendirilmesinin tedarik zincirlerini ciddi şekilde aksatacağı ve petrol fiyatlarında yüzde 7-10'luk mevcut artışın daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

Dünya petrol ticaretinin can damarı olan ve Basra Körfezi’ni Umman Denizi ile Hint Okyanusu’na bağlayan Hürmüz Boğazı'nı, İran'ın tepki olarak kapatması gündemde. "KAPANMASI EN KÖTÜ OLASILIK" Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilias, bu senaryonun gerçekleşmesinin en kötü olasılık olduğunu belirtti. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ının deniz yoluyla yapıldığını hatırlatan Bakan Kikilias, “Eğer Hürmüz Boğazı kapanırsa -ki bu en kötü senaryo olur- yalnızca denizcilik değil, tüm küresel ekonomi zarar görür" dedi. İlgili Haber Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi nedir? Kikilias, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda gemi trafiğinin Afrika çevresine yönlendirilmesinin, küresel tedarik zincirlerini ciddi şekilde sekteye uğratacağını belirtti. Bölgedeki jeopolitik ortamı “son derece kırılgan” olarak nitelendiren Kikilias, yalnızca son günlerde petrol fiyatlarının yüzde 7 ila yüzde 10 arasında arttığına dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş