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Yunanistan uyardı, petrolün can damarı tehlikede! "Hürmüz Boğazı'nın kapanması dünyayı vuracak"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yunanistan uyardı, petrolün can damarı tehlikede! &quot;Hürmüz Boğazı&#039;nın kapanması dünyayı vuracak&quot;
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali, küresel deniz ticaretini ve petrol fiyatlarını tehdit ediyor. Yunanistan Denizcilik Bakanı Kikilias, böyle bir durumda gemi rotalarının Afrika'ya yönlendirilmesinin tedarik zincirlerini ciddi şekilde aksatacağı ve petrol fiyatlarında yüzde 7-10'luk mevcut artışın daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

Dünya petrol ticaretinin can damarı olan ve Basra Körfezi’ni Umman Denizi ile Hint Okyanusu’na bağlayan Hürmüz Boğazı'nı, İran'ın tepki olarak kapatması gündemde.

Yunanistan uyardı, petrolün can damarı tehlikede!

"KAPANMASI EN KÖTÜ OLASILIK"

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilias, bu senaryonun gerçekleşmesinin en kötü olasılık olduğunu belirtti.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ının deniz yoluyla yapıldığını hatırlatan Bakan Kikilias, “Eğer Hürmüz Boğazı kapanırsa -ki bu en kötü senaryo olur- yalnızca denizcilik değil, tüm küresel ekonomi zarar görür" dedi.

Kikilias, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda gemi trafiğinin Afrika çevresine yönlendirilmesinin, küresel tedarik zincirlerini ciddi şekilde sekteye uğratacağını belirtti.

Bölgedeki jeopolitik ortamı “son derece kırılgan” olarak nitelendiren Kikilias, yalnızca son günlerde petrol fiyatlarının yüzde 7 ila yüzde 10 arasında arttığına dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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