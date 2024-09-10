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Zarar eden KİT’lerin yöneticileri hesap verecek

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Zarar eden KİT’lerin yöneticileri hesap verecek
Ekonomi Haberleri

Enerji, ulaştırma ve tarım gibi önemli sektörlerde ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) yönetim anlayışı ve usulleri değişiyor.

Haber Merkezi ANKARA  - Hükûmetin uzun süredir üzerinde çalıştığı KİT Yönetişim Reformu, TBMM açıldıktan sonra hızla yasalaştırılacak. Geçen hafta açıklanan yeni Orta Vadeli Programda da (OVP) KİT’lerin faaliyetlerini makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyum içerisinde ve kamu maliyesinde sürdürülebilirliği destekleyen bir anlayışla etkin ve verimli bir şekilde sürdürmesinin sağlanacağı ve KİT yönetişim reformuna yönelik düzenlemelerin hayata geçirileceğine dikkat çekildi.

2025 yılının ilk çeyreğinde yasalaştırılması planlanan yeni reform taslağı ile KİT’lerin karlılık esasına dayalı olarak profesyonel olarak yönetimi hedefleniyor. Ayrıca, performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılması, kamu işletmeciliğinde hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi, şeffaflığının ön plana çıkarılması, ticari hayatın gerektirdiği şekilde faaliyetlerinin sürdürülmesi ile etkinlik ve verimliliğinin daha yüksek düzeylere ulaştırılması amaçlanıyor. OVP’de faaliyetleri nedeniyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleri ile etkileşim içerisinde olan kamu işletmeleri arasında eş güdümü sağlayacak mekanizmalar kurulacağı ve kurumsal düzenlemelerin hayata geçirileceği de belirtildi.

Yeni taslak ile KİT’lerin yönetim kurulu üye sayıları, yönetim kurulu başkanlarının atama usulleri gibi konularda da değişiklik yapılması hedefleniyor.

Türkiye’de şu anda merkezî yönetimin kontrolü altında 19 KİT bulunuyor. Bu kuruluşlardan bazılarının borçları ve zarar etmeleri zaman zaman kamuoyunda tartışma konusu oluyor. Yeni reform taslağı ile KİT’lerin sürekli zarar etmelerinin önüne geçilmesi, hem yurt içinde hem de uluslararası arenada rekabet edebilirliklerinin artırılması, zarar eden KİT yöneticilerinin hesap vermesi gibi başlıklarda önemli düzenlemeler yapılması bekleniyor.

Merkezî idarenin kontrolündeki KİT’ler

  • BOTAŞ 
  • Türkiye Elektrik Üretim AŞ
  • Türkiye Elektrik İletim AŞ
  •  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş
  • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
  • Türkiye Taşkömürü Kurumu
  • Türkiye Petrolleri A.O.
  • Eti Maden İşletmeleri 
  • Devlet Demiryolları İşletmesi
  • Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi
  • Kıyı Emniyeti 
  • Et ve Süt Kurumu 
  • Tarım İşletmeleri 
  • Toprak Mahsulleri Ofisi
  • Çay İşletmeleri 
  • Devlet Malzeme Ofisi
  • Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ
  • Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ
Düzenleyen:  - Ekonomi
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