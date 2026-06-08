Ziraat Bankası veri sızıntısı ve güvenliğine dair olan iddialar üzerine açıklama yaptı. Herhangi bir veri sızıntısı ve güvenlik ihlali olmadığını belirten banka, incelemeler sonucu müşterilerinin hesaplarında ve kartlarında hiçbir kayıp oluşmadığını duyurdu.

Ziraat Bankası sosyal medyada dönen veri sızıntısı ve güvenlik ihlallerine dair iddialara yönelik sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada banka tarafından gerçekleştirilen yazılımsal incelemeler sonucunda herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit etmediklerini duyurdu.

"MÜŞTERİLERİMİZİN MADDİ KAYBI BULUNMUYOR"

Yapılan incelemeler sonucu hiçbir müşterinin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığını ifade eden banka, olası risklere karşı gerekli tedbirler aldığını belirtti. İddiaları yalanlayan Ziraat Bankası müşterilerinin veri güvenliğine önem verdiğini ve 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde olası risklere karşı gerekli tedbirler aldığını vurguladı.

Ziraat Bankası güvenlik ihlaline dair iddiaları yalanladı

Ziraat Bankası'ndan konuya dair yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya platformlarında Bankamız kredi kartlarına yönelik işlem denemelerine ilişkin paylaşımlar yer almaktadır. Bankamız tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sistemlerimizde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit edilmemiştir. Başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirilen söz konusu işlem denemeleri, güvenlik sistemlerimiz tarafından anlık olarak tespit edilmiş, gerekli kontroller ve koruma mekanizmaları devreye alınmıştır. Yapılan incelemelerde müşterilerimizin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığı belirlenmiştir. Müşterilerimizin finansal varlıklarının ve kişisel verilerinin güvenliği en yüksek önceliğimizdir. Güvenlik sistemlerimiz ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışmakta ve olası risklere karşı gerekli tedbirler alınmaktadır."

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