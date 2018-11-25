Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

28.000 metrekarelik proje sahasına inşa edilen 3S Firuze Konakları, muhteşem göl manzarası ve mahalle kültürünü yansıtan yatay mimarisi ile Avcılar’da bambaşka bir yaşam alanı oluşturuyor. Ortak kat bahçeleri ve ferah tasarımıyla seçkin bir görünüm sunuyor. İnşaat alanı ve konut adedi itibarıyla Avcılar’ın E-5 aksındaki en büyük proje olan 3S Firuze Konakları’nda göl manzarası ve mahalle kültürünü yansıtan yatay mimarisiyle büyük beğeni topladı. Proje, 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleri içeriyor. 3S Kale’nin yüksek standartlardaki kalite anlayışı, malzeme seçimi ve uzman bir işçilikle hayata geçirilen 3S Firuze Konakları’nın, Avcılar bölgesinde önemli bir cazibe merkezi olması hedefleniyor. 474.000 TL’den başlayan fiyatlarla, firma vadesiyle ’48 ay, 0 faiz’ fırsatı sunulan projede, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanıyor.