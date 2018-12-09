Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman “GYODER’e ve tüm Konsorsiyum Üyelerine, gösterdikleri hassasiyet ve hayırseverliklerinden dolayı Yüce Meclisimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin “Meclisimizi inşa etmek bu milletin görevidir diye yola çıkan Konsorsiyum, çalışmalarını büyük bir özenle yürüttü. Bugün, bu çalışmanın başarıyla tamamlanmasının gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

'MECLİSİMİZİ İNŞA ETMEK BU MİLLETİN GÖREVİDİR' DİYE YOLA ÇIKILDI

‘Milletin Meclisini Millet Yapar Konsorsiyumu’nun mimarının, GYODER Yüksek İstişare Kurulu olduğunu vurgulayan GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Meclisimizi inşa etmek bu milletin görevidir” diye yola çıkan Konsorsiyum, çalışmalarını büyük bir özenle yürüttü. Meclisimizin onarımı 39 milyon liralık bir bütçeyle tamamlandı. Bugün, bu çalışmanın başarıyla tamamlanmasının gururunu yaşıyoruz. Başta 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimiz ve Gazilerimiz olmak üzere; cesareti, inancı, birlik ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek olan yüce milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu birlik ruhuyla, ülkemizi çok daha güçlü ve kararlı adımlarla, geleceğe taşıyacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.