Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

2018’nin son kura çekilişi İstanbul Hilton Garden Inn’de gerçekleşirken internetten de canlı olarak yayınlanan kura çekişinde birçok kişi ev ve araba sahibi oldu. Katılımcıları ev ve araba sahibi yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan; “Konut kredisi kullanmadan ev almak veya taşıt kredisi kullanmadan araç almak isteyenlere özel faizsiz ve katılıma dayalı bir finansman modelini tanıtmak için önümüzdeki dönemde şube sayımızı artıracağız. Bu ay içinde Gaziantep, ardında da Bursa ve Konya şubelerimizi açarak Türkiye’nin her ilinde var olma gayreti içindeyiz” dedi.