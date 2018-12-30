Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yatırımlarını her geçen yıl artırarak inşaat sektöründeki faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Artaş İnşaat olarak gayrimenkul sektöründe atılacak tüm adımları ülkemizin geleceğine bir yatırım olarak gördük. Bugüne dek inşa ettiğimiz tüm projelerimizde konut alıcılarına karlı bir yatırıma ve kaliteli bir yaşam alanına sahip olmalarını sağlarken, sektörümüzdeki faaliyetlerimiz ve istihdam rakamlarımızla da ülkemize katma değer oluşturduk. Bu anlamda 2018 yılını oldukça aktif geçirdik. Yılı tamamlamadan 2.534 konutun teslimini söz verdiğimiz gibi gerçekleştirdik. Şu an İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Avrupa Office Ataşehir, Avrupa Konutları Yamanevler, Avrupa Yakası’nda ise ortak girişimlerle geliştirdiğimiz Tema İstanbul Bahçe projemizin inşa çalışmalarına devam ediyoruz. Yakın zamanda da Avrupa Konutları Arıcılar projemizi lanse etmeye hazırlanıyoruz. Yeni yılda da sektördeki yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. 60 bin kişiye ulaşan Avrupa Konutları ailemizi önümüzdeki dönemde de genişletmeye devam edeceğiz.” dedi.

AVRUPA KONUTLARI YAMANEVLER’DE AVANTAJLAR DEVAM EDİYOR

Artaş İnşaat’ın Avrupa Konutları markalı projelerinin en yeni halkası Yamanevler’de cazip fiyatlarla satışlar devam ediyor. %1 KDV avantajına sahip projede dairelerin fiyatları ise 559.000 TL’den başlıyor. 11 blokta 1.604 konut, 2 ofis bloku ve 38 ticari ünite hayata geçirilen projede, yüzme havuzlarından süs havuzlarına, koşu parkurundan çocuk oyun alanına, özel spor merkezinden hemen yanında bulunan park alanındaki tenis kortuna, mini futbol sahasından basketbol ve voleybol sahalarına kadar, tüm aktivite imkânları yer alıyor.

Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı projede dairelerin büyüklükleri 71 metrekare ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. 472 bin metrekare inşaat alanına sahip Avrupa Konutları Yamanevler, AVM’ler, hastaneler ve üniversite kampüsleriyle çevrili bir bölgede yer alıyor. Alemdağ Caddesi’nin bitişiğinde yer alan proje hizmete açılan Yamanevler Metro durağının da yanı başında bulunuyor.