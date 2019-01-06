Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Dövizde yaşanan dalgalanmanın inşaat sektöründe maliyetleri tetiklediğini belirten Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik “12 ayda tüm maliyetlerde yüzde 45’lere varan oranlarda artış yaşandı. Sinpaş olarak artan maliyetler ve giderler sebebiyle fiyatlarda güncelleme yapmak yerine fiyatları sabitledik. 4 ildeki 13 Sinpaş projemizde son dakika kampanyası başlattık. İstanbul’da; Finans Şehir, Queen Bomonti, Metrolife, Gökorman, Sinpaş Country Ankara’da; Altınoran, Marina Ankara ve Ege Vadisi, Bursa’da; Bursa Modern ve Denizli’de Aqua City projesi. Sinpaş kalitesiyle ev sahibi olmak isteyen alıcılar 0,98 vade oranı ve 120 ay vadeden 15 Ocak’a kadar faydalanabilir. Bu dönem fiyat artışı olmadan gayrimenkul alımı için en uygun zaman ve kaçırılmayacak büyük bir fırsat" dedi.