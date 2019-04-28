Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Tomurcuk Vakfı Resim Atölyesi öğrencilerinin resimlerini boyama kitabı haline getirerek Bauhaus Yapı Marketlerde ücretsiz dağıtılmasını sağlayan Akçalı Boya, sosyal sorumluluk projesiyle binlerce çocuğun sevincine ortak oldu. Her yıl 23 Nisan’da çocukları sevindiren Permolit Boya, bu Nisan’da da Tomurcuk Vakfı işbirliğiyle çocuklara boyama kitabı dağıttı. Sosyal Sorumluluk bilinciyle Tomurcuk Ressamların resimlerinden bir seçki oluşturarak boyama kitabı haline getiren Permolit Boya, Bauhaus Yapı Marketlerde boyama kitabını çocuklara hediye etti. Zihinsel engeli bulunan çocukları çatısı altında toplayan Tomurcuk Vakfı öğrencilerinin çoğunluğunu Down Sendromlu çocuklar ve gençler oluşturuyor. Permolit Boya, bu öğrencilerin hayallerini yansıtan resimlerin bulunduğu toplamda 5000 adet boyama kitabını, sosyal sorumlukluk projesi kapsamında 23 Nisan çocuklarına ulaşmasını sağladı.