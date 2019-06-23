Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İmar barışı için yaklaşık 10 milyon 350 bin vatandaşın başvurduğunu belirten Kurum “İmar barışından faydalanmada süre 30 Haziran'da tamamlanıyor. Yakın zamanda bakanlık olarak ülkemiz için önümüzdeki 5 yıllık kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklamış olacağız. İl il, ilçe ilçe, hangi noktalarda hızlı bir şekilde dönüşüm yapmamız gerektiği ve aynı anda 50 bin konutu başlatmak suretiyle bu kentsel dönüşüm seferberliğini inşallah başlatacağız" dedi.

Kentsel dönüşümde 3 temel kriterleri olduğunun altını çizen Kurum "Birincisi yerinde, ikincisi gönüllü, üçüncüsü de hızlı dönüşüm. Bu 3 temel kriter çerçevesinde de yatay mimari esaslı, sosyal alt yapısı tamamlanmış ve içinde millet bahçeleri, parklarıyla bir bütün hâlinde projemizi gerçekleştirmek istiyoruz. Şu an için İstanbul'umuzda Kâğıthane'mizde, Kartal'ımızda Gaziosmanpaşa'mızda Güngören'imizde Başakşehir'imizde Beyoğlu'muzda 39 ilçemizin 39'unda da acil öncelik nere varsa, kentsel dönüşüm projelerini belediye başkanlarımızla birlikte vatandaşımızı da yanımıza alarak gönül birliği içerisinde hızla yapmak istiyoruz. Gaziosmanpaşa'da yıl sonuna kadar 4 bin 400 konutun temelini atarak en geç 400 gün içerisinde de hak sahibi vatandaşlarımıza bu konutların teslimini yapmış olacağız. Bu kentsel dönüşüm seferberliğinde toplamda 432 hektarlık alanda 13 bölgede projemiz yapılıyor. Beyoğlu ilçemizde ise 1,5 milyon metrekarelik alanda 8 bin 300 binamızın, 25 bine yakın bağımsız bölümün yer aldığı Fethipaşa, Kartalpaşa, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulaksız mahallelerinde yürüttüğümüz Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesine de başlıyoruz" diye konuştu.