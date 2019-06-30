Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Tekfen Gayrimenkul tarafından çevre dostu bir proje olarak hayata geçirilen HEP İstanbul projesi; kaliteli bir hayat isteyenlere iyi yaşam konseptinin bütün gerekliklerini içine alan bir dünya sunuyor. Aile hayatının ve çocukların merkeze konumlandırıldığı projede; sosyal ve peyzaj alanlarına geniş yer ayırılıyor, farklı yaş gruplarındaki çocuklar için tasarlanmış açık çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları, yüzme havuzları, spor ve aktivite alanları bulunuyor. Sürdürülebilir çevre prensibiyle tasarlanan HEP İstanbul; su ve enerji tasarrufu sağlayan sistemleri, iç mekân hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi standartların sağlanması ile fark oluşturuyor.