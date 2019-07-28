Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Emlak Konut GYO güvencesi ve Yılmaz İnşaat tecrübesiyle İstanbul’un eşsiz bölgelerinden Riva’da yükselen Düşler Vadisi, Riva Deresi ve Karadeniz manzarasına hâkim bir noktada bulunuyor. Galatasaray Spor Kulübünün Riva’daki arazisi üzerinde geliştirilen projede 152 metrekareden 396 metrekareye kadar değişen villa seçeneklerine yer veriliyor. Her ihtiyaca ve zevke hitap edecek şekilde projelendirilen villaların fiyatları ise 1 milyon 100 bin TL’den başlıyor. Doğa ile iç içe bir yaşam sunacak Düşler Vadisi’nin ilk etabında 509 villa yer alacak. Proje, estetik mimarisi, az katlı yapısı ve zengin peyzaj alanlarıyla Riva’nın yenilenen çehresinde örnek teşkil edecek.

YILMAZ: KONUT ALICILARINI DAVET EDİYORUM

Düşler Vadisi’ni vizyoner yatırım anlayışıyla geliştirdiklerini belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz “Emlak Konut GYO güvencesinde hayata geçirdiğimiz Düşler Vadisi, tarihî ve yeşil dokusuyla İstanbul’un bakir alanlarından Riva’da konumlanıyor ve oksijen deposu özelliği taşıyor. Riva’nın doğal yapısını korunarak tasarladığımız villaları 1 milyon 100 bin TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcılara sunuyoruz. Bu projemizle konut alıcılarına daire fiyatına villa sahibi olma fırsatı da sunmuş oluyoruz. Doğa ile iç içe yaşamayı seven, gürültüden uzak, zinde bir hayatı tercih eden ziyaretçilerimizi çok beğenecekleri Düşler Vadisi’nin örnek villalarını görmeye davet ediyorum” dedi.

152 metrekareden 396 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde villaların yer aldığı projede geniş ve ferah kullanım alanlarının yanı sıra doğayla iç içe bir yaşam konsepti oluşturuluyor.

Natamam şekilde yapılacak villalar, alıcının tercihine göre istediği dekorasyon paketini satın alarak bitirilecek. Projenin ilk etabı 3 yıl içinde tamamlanacak.