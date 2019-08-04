Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Geçtiğimiz hafta kamu bankalarının konut kredi faiz oranını 0,99’a, vadeyi de 180 aya çıkarması başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomiye de büyük katkı sağlayacak. Sektör Temsilcileri, 15 yıl gibi uzun vadede sağlanan yüzde 0,99 oranın iki yüzün üzerindeki alt sektörü de canlandıracağını görüşünde. Konut geliştiricilerinin konu ile ilgili görüşleri ise şöyle:

İHLAS YAPI YKB ZEKİ CELEP

Makro Ekonomik verilerin olumlu yönde gelişmesi ve buna paralel olarak kredi faiz oranlarının düşmesi ile konut piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanacağını ümit ediyoruz. Kamu ve özel bankaların Mortgage kredi oranlarını aylık bazda yüzde1’in altına düşürmesi sektör temsilcileri tarafından son derece olumlu karşılanmıştır.

Ülke ekonomisindeki iyileşmeleri göz önüne alarak, 0,99’luk vade oranının önümüzdeki dönemlerde daha da aşağı yönlü seyredeceğini düşünüyoruz. Bu olumlu hava sektöre canlılık, satışlara da yukarı yönlü bir hareketlilik sağlayacaktır.

Yılın ilk yarısında yaşanan seçim süreci, S-400 krizi ve spekülatif piyasa hareketleri nedeniyle, satış rakamlarında düşüş yaşanmış olsa da yılın ikinci yarısında satış rakamlarının toparlanma sürecine gireceği kanaatindeyiz.

İhlas Yapı olarak satışta olan Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4 projelerimizde 0,98 vade oranlarıyla müşterilerimizi ev sahibi yaparak, sektördeki pozitif havaya olumlu katkı sağlıyoruz.

SUR YAPI YKB ALTAN ELMAS

Sektör bu teşvikle mutlaka yukarı yönlü bir ivme kazanacaktır. Yüzde 1’in altına çekilen konut kredi faiz oranıyla konut satışlarında büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Çünkü son 1 buçuk yıldır ertelenen bir talep vardı. Talep ortadan kalkmadı ama vatandaşlarımız alımlarını ertelediler. Şu anda büyük bir fırsat doğdu. Sadece 0,99 değil, 180 ay da bence çok önemli. Burayı da vurgulamamız lazım. Aslında KONUTDER üyeleri olarak bankalarımızla anlaşarak oranları daha da aşağı çekebiliriz. 0,80’e kadar çekilebilir, sektörümüz bunu yapabilir. O zaman 180 ay çok daha cazip hale gelecektir. Ayrıca sektör olarak bunu önümüzdeki dönemde kampanyalaştırabiliriz.

INVEST İNŞAAT YKB BAHATTİN UÇAR

2019 yılının ilk 6 ayında konut kredi faiz oranlarının yüksek olması sektörümüzü olumsuz etkilerken yatırım yapacak alıcıları da bekleme sürecine itti. Aslında yapılan bu faiz indirimi uzun zamandır konut alıcılarının ve biz sektör temsilcilerinin beklediği bir karardı. Bu noktada Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın attığı bu adımlar son derece önem arz ediyor. Devlet bankalarımız Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan 180 ay konut kredi faizlerini yüzde 0,99 olarak belirledi. İnşaat sektörü açısından konut kredi faizlerinin yüzde 1 bandının altına inmesi çok önemli. Faiz indiriminin başta inşaat sektörüne ve devamında ülke ekonomisine katkıları olacaktır. 15 yıl gibi uzun vadede sağlanan yüzde 0,99 oran, konut satın alma kararını erteleyen alıcılar üzerinde olumlu yönde bir etki sağlayacaktır. Yılın ikinci yarısında satışların artacağı, 2020 yılı itibarı ile de sektörün yukarı yönlü büyümesini sürdüreceği kanaatindeyim.

TORKAM İNŞAAT İKB MAHMUT DERELİ

Merkez bankasının faiz indirimi ve geçtiğimiz gün FED’in dolardaki 25 baz puanlık indirimiyle ekonomi yeniden canlılık kazanmaya başladı. Faizler kademeli olarak indirilirken döviz de düşüş trendine geçti. Bir süredir gayrimenkul yatırımcılarını bekle – gör sürecine geçiren bu durumun netleşmesiyle konut ve gayrimenkul satışlarında hızla bir hareketlilik başlayacaktır. Bu noktada Ziraat Bankası da büyük bir vazife üstlenerek öncülük yaptı. 15 yıl / 180 ay vadeli konut kredi faizlerini yüzde 0,99 orana çeken Ziraat Bankası ve arkasından Vakıfbank ile Halkbank’ın aynı adımı atması bu alanda diğer bankaların da kredi faizlerini aşağı çekmesini sağlayacaktır.

Hem gayrimenkul geliştiricilerinin hem de konut alıcılarının beklediği faiz indirimi haberiyle satışlarda ciddi anlamda bir yükseliş bekliyoruz. Bu anlamda biz de TORKAM E5 projemizde Ziraat Bankası aracılığıyla 180 aya 0,99 faiz oranıyla kredi kullandırmaya başlıyoruz. Diğer bankaların da kredi faiz oranlarını aşağı çekmesiyle hem sektörümüzde hem de ekonomimizde yeni bir canlılık oluşturulacaktır.

YILMAZ İNŞAAT YKB HAKAN YILMAZ

Konut alımı noktasında yerli yatırımcıyı etkileyen en önemli etken konut kredi faiz oranlarının yüksek olmasıydı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın konut kredi faizini 180 ay vadede yüzde 0,99’a çekmesi biz sektör temsilcilerini ve özellikle bu haberi bekleyen yerli yatırımcıları memnun etti. Konut alıcılarının daha rahat hareket etmesini sağlayacak bu gelişmeyle birlikte satışlar da tekrar artış trendine girecektir.

15 yıl gibi uzun vadede konut kredi faiz oranını yüzde 1’in altına çeken Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın bu hamleleri hem inşaat sektörü hem de ülke ekonomimiz açısından oldukça önem arz ediyor. Bu gelişmeyle birlikte inşaat sektörü 3. ve 4. çeyrekte toparlanma sürecini hızlandıracak ve 2020’de büyümesine devam edecektir. Diğer taraftan da bu pozitif gelişme biz sektör temsilcilerine yeni projeler için motivasyon olacaktır.