Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ispartakule’de Bizim Evler sakinlerinin aşina olduğu ayrıcalıkları butik anlamda en özel projesi Bizim Evler 8’e taşıyan İhlas Yapı, aile konseptiyle hayata geçirdiği projesinde yazın en sıcak fırsatını konut alıcılarına sunuyor. 0,99 uygun oran ve 120 ay gibi uzun vadelendirme ile konut alımını kolaylaştıran firma, yüksek yatırım potansiyeline sahip özellikli daireleriyle dikkat çekiyor.

Kaliteli işçilik, birinci sınıf malzeme ve ileri teknoloji kullanılarak hayata geçirilen Bizim Evler 8’de iki blokta 236 daire ile 29 cadde dükkanı yer alıyor. İhlas Yapı, aile öncelikli lüks konut seçeneklerinin sunulduğu projesinde 3+1 daireleri peşin alımlarda 784.000 TL’den başlayan fiyatlarla konut alıcılarına sunuyor.

Bizim Evler’in butik anlamda en özel projesinde geniş peyzaj ve zengin sosyal donatı alanlarına yer veriliyor. 2+1’den 4+1’e konforlu dairelerin bulunduğu projede; spor alanları, kapalı yüzme havuzu, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla site sakinlerine ayrıcalıklar sunuluyor.

İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bağlantı yolları, Gebze- Halkalı Tren hattı ile bağlantılı banliyö tren hattı, yapımına başlanan Metro ve sağlık kampüsü gibi projelerin kesişim noktasında yer alan Bizim Evler 8; sakinlerine huzur, yatırımcılarına ise kazanç vadediyor.