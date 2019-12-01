Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İstanbul’da düzenlenen ‘Türkiye 2023 Zirvesi’ne katılan ve destek veren İnşaat ve Gayrimenkul geliştiricileri “Geleceğin şehirlerini inşa etme” noktasında görüşlerini aktardı.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım:

YENİ MODELE GEÇECEĞİZ

Geleceğin şehirlerini inşa etmek için 2019'un bir reform yılı olduğunu belirten Nazmi Durbakayım, “Büyük şehirlere akım başlayınca bazı müteahhitler sermayesiz, bilgisiz, mimarsız ve mühendissiz üretime başladı. Tarihi binalar ayakta dururken, yakın zamanda yapılmış olmasına rağmen bazı binalar depremde yıkıldı. Müteahhitler olarak bugüne kadar bazı yanlışlar yaptık. Geçtiğimiz dönemde arsa sahiplerinin garantörü olduk. Onun alacağı daireyi ve bedeli her şartta garantiledik. Şartlar bozuldu biz o şartları yine yerine getirdik. Daire alanların bireysel konut kredilerinin kefili olduk. Halbuki daireyi onlar alıyor. Diğer tarafta proje finansmanı için kullanılan kredilerin de teminatını verdik, bedellerini ödedik. Bir kere yaptığımız işte kar-zarar ortaklığı şeklinde arsa sahibiyle birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Neticede bu iş. Bu ortaklık kurulduktan sonra finans sektörüne çıkıp projeyi tanıtıp arsa sahibi, müteahhit ve finans kuruluşu ortaklığı oluşturmalı ve proje süreci bu şekilde yönetilmeli. Önümüzdeki dönemde yapı müteahhitleri olarak bu modele geçeceğiz. Bunu kentsel dönüşümde de yapmak mümkün" dedi.

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya:

TÜRKİYE OLARAK ÖNEMLİ ATILIMLAR VE BÜYÜME ORANLARI KAYDEDİYORUZ

İnşaat ve Gayrimenkul sektörünün 2020 yılı ile birlikte gerek konut satışları, gerekse yeni projelerin hayata geçirilmesiyle eski parlak günlerini yakalayacağını belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Türkiye olarak 2023 vizyonu kapsamında koyulan hedeflere her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Ekonomi alanında ülkemizin son 10 yılına bakıldığında büyük bir yol kat edildiğini, önemli atılımlar ve büyüme oranları kaydedildiğini görüyoruz. Temsilcisi olduğumuz inşaat sektörü de yıllardır ülkenin lokomotif sektörü olarak büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Bu süreçte devletimizin devasa yatırımları bir bir hayata geçti. Özel sektörde nitelikli projelere imza attı. Bu bağlamda sektör, ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. İnanıyorum ki; ülkemiz yakın bir gelecekte hem bulunduğumuz coğrafyadaki üstünlüğünü artıracak, hem de ekonomideki istikrarını sağlamlaştıracaktır” dedi.

İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep :

YÜKSEK PERFORMANSIMIZLA 2020’YE GÜÇLÜ GİRİYORUZ

Sektörün yeni yatırımlarla katma değer oluşturma çabası içinde olduğunu belirten İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, “Ülkemizin son yıllarda sergilediği büyüme performansı, diğer ülkelerle sağladığı ekonomik ilişkiler ve dış yatırım çekme potansiyeli Türkiye’nin 2020 yılına güçlü bir şekilde gireceğini gösteriyor. İnşaat ve Gayrimenkul sektörü hedefleri doğrultusunda her geçen gün büyürken kalite ve verimlilik boyutlarıyla da sürekli gelişim gösteriyor. İhlas Yapı olarak bizde standartları daima yukarıya çekerek İstanbul’un ve Türkiye’nin marka değerini yükseltecek projeler yapma gayreti içindeyiz. Önümüzdeki süreçte gücünü ve deneyimini yapılacak modern yapılar ile bir kez daha gösterme imkanı bulacak olan inşaat sektörü, 2023 hedefleri için ekonomideki lokomotif konumunu sağlamlaştıracaktır” dedi.