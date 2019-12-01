Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Ev sahibi olma hayali kuranlara yönelik de müjdeler veren Bakan Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yıllık 150 bin konut üretim için proje hazırladıklarını ifade etti. Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli konuşan Kurum şunları kaydetti: "Tüm şehirleri kapsayan alt ve orta gelir grubuna hitap eden projeler yapacağız. Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız. Bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bu projelere 13 milyar lira kaynak aktardık. Bununla birlikte kira ve faiz yardımı, hibe, kamulaştırma gibi birçok destek verdik. Türkiye'de 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konut var. Her yıl 300 bin konut dönüştürmek suretiyle 5 yıl içerisinde bu dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz. 300 bin hedefin bir kısmını biz gerçekleştireceğiz. Bu yıl 25 bini İstanbul'da olmak üzere 65 bin konutun dönüşümünü başlattık. İstiyoruz ki 2023'te ülkemiz her alanda dünyayla yarışır bir ülke haline gelsin. 2015'te yayınlanan Brookings Raporu'na göre, dünyanın en hızlı gelişen ilk 10 kenti arasında 4 şehrimiz; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa yer alıyor. Fakat Türkiye'nin 4 şehirle değil, onlarca marka şehirle 'Şehirler Süper Ligi'nde yer alması gerekiyor. Bu hem ekonomik rekabet gücümüz hem de uluslararası ilişkilerimiz bağlamında çok önemli. Türkiye, şehirleriyle sadece oyuncu değil, oyun kurucu olarak yerini almalıdır.”