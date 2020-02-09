Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

GYODER üyeleri yeni yatırım hedeflerini belirlemek için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ve Kurum Temsilcileri ile bir araya geldi. ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi’ başlığı altında düzenlenen 2020 yılının ilk Yüksek İstişare Kurulu toplantısında gayrimenkul sektörünün son durumu değerlendirildi, çözüm önerileri ve Bakanlıkların sektöre yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Türkiye’de iş insanlarının yatırım noktasında önünde engel olmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “21. yüzyılda Türkiye, bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alacak bir ülkedir. Bütün istatistikler bize Türkiye’nin önünde önemli bir engel olmadığını söylüyor. Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 10 sıra yükseldi. 2017’de 69, 2020 yılında 33’üncü sırada yer alıyoruz. Yeni alınan kararlar ve atılan adamlarla 2020’nin sonunda 33’üncü sıranın altına inmeyi bekliyoruz. ‘Markalaşma’ konusunda dünya ile entegre olmamız gerekiyor. O yüzden 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı tanınması doğru bir adımdır. Bizim caddelerimizde de dünyanın her yerinden insanlar dolaşmalı. Böylece sizin ürettiğiniz konutlar, işyerleri, AVM’ler satılsın ve bu gayrimenkuller dünyada para ödemeye hazır kitle tarafından alınsın. Biz 4 saatlik uçuş mesafesinde dünya nüfusunun yüzde 40’ına yakın bir konumdayız. Dünyanın en büyük havalimanına sahibiz. 21. yüzyılda bölgenin zenginliğinden pay almamız lazım. Ülke olarak çok büyük potansiyele sahibiz” diye konuştu.

AHŞAP MALZEME KULLANIMI ARTMALI

Konuşmasında orman ürünlerinin teşvik edilerek kullanımının artırılması gerektiğine de değinen Dr. Bekir Pakdemirli “Bu konu, gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiriyor. Türkiye’nin yüz ölçümünün yüzde 29’u orman alanı. 2023 hedefimizde bu oranı yüzde 30’a çıkarmaktır. Türkiye’de yapılan konutların yüzde 99,2’si betonarme, yüzde 0,7’si yığma tuğla, yüzde 0,1’i ahşap. Türkiye’de ahşap yapı binde 1’in altında. Kanada’da ise yüzde 90 ahşap. Avrupa kıtasında da yüzde 15 ila 20 civarında. Ahşap, bir metrekare çelikten yüzde 35, betondan da yüzde 65 daha hafif. Betondan 24 kat, çelikten de iki kat daha fazla yük taşıyor. 20. yüzyılda ahşabın yerini betonarme aldı. Ama son zamanlarda sürdürülebilirlik gündeme geldiğinden ahşap yine ön plana çıkmaya başlıyor” dedi.

NEBATİ; “REEL SEKTÖR DOĞRU yolda”

Reel sektör bir şey diyorsa doğru söylüyordur sözünü hatırlatan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ise; “ Türkiye, geçtiğimiz yıl yabancılara satışta toplamda 45 bin taşınmaz adedi aştı. Bu, Türkiye’nin bir cazibe merkezi olduğunu gösteriyor” dedi.

Toplantıda konuşma yapan GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin’de “Son bir yılda yeni inşaat ruhsatlarının alımında yüzde 60’ın üzerinde azalma görüldü. Stoklar da yavaş yavaş eriyor. Bugün yurt içi gayrimenkul piyasasının talep yönü konjonktürel olarak düşük olsa dahi, 2020 yılında sektörün tekrar canlılık kazanacağı aşikâr. İlgili tüm Bakanlıklarımızın da destekleriyle gayrimenkul sektörü, içinde bulunduğu süreçten güçlenerek çıkacaktır. Sektörümüzün önü açık ve önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir kentlere odaklanmamız gerekecek” dedi.

ÇELİK: KDV ORANININ YÜZDE 8’LERİN ALTINA İNDİRİLMESİ ÖNEMLİ

GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Dr. Avni Çelik de “Arsa fiyatları ülkemizde çok yüksek. Sektör olarak bir refleks oluşturup, bunu kırma noktasında bir eylem birliği içerisinde olmamız gerekebilir. Özellikle 2B arazileri konusunda bürokrasinin hafifletilip bu alanların kent dokusuna kazandırılması çok önemli. Bunların birçoğu gecekondulaşma, işgaller derken büyük ölçüde kaybedilmiş ama hala yapılacak çok şey olduğunu görüyoruz. Ayrıca konutta KDV oranının indirilmesi sektör açısından büyük önem arz ediyor. Konuttaki KDV oranının yüzde 8’lerin altına indirilmesini yetkililerden tekrar talep edeceğiz” dedi.