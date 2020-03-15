Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

5 bakanlığın ortaklaşa Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülmesi planlanan, Doğa Koruma ve Millî Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kaçkar Dağları Millî Parklarına Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda harekete geçildi. İlk olarak altyapı ve yol çalışmalarının başlatıldığı dünyaca ünlü turizm merkezinde yollar kazılarak borular yerleştiriliyor. Haziran ayında bitmesi planlanan altyapı çalışmalarının yanı sıra içerisinde bin 700 araç barındırabilecek otopark için de çalışmalar başladı. Maksimum 2 katlı olması planlanan ve yatay mimari ile yapılacak olan otoparkın da kısa sürede tamamlanarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açılması planlanıyor.